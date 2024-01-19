Вплив РФ імовірний – ISW про проблеми з GPS у Польщі та країнах Балтії
Версії щодо причетності Росії до проблем із GPS у Польщі та країнах Балтії заслуговують на увагу.
Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили у своєму зведенні.
Експерти зауважують: поки не можуть самостійно перевірити, що стало причиною збоїв у роботі GPS (Global Positioning System – навігаційна система, що допомагає визначати точні координати об’єктів та час у будь-якій точці Землі за будь-яких погодних умов, – Ред.).
Натомість зауважують, що не слід відкидати припущення щодо суттєвого впливу на GPS російських засобів радіоелектронної боротьби в Калінінградській області.
Що відомо про проблеми з GPS у Польщі та країнах Балтії
Сайт відстеження GPS-перешкод GPSJAM зафіксував високий рівень глушіння в південній частині Балтійського моря, а також на північному заході та в центрі Польщі 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року.
“Безпрецедентно високий рівень глушіння GPS” помітили в північній та східній частині Польщі, зокрема в Варшаві та на південь від Лодзі, 16 січня 2024 року.
Польські журналісти припустили, що грудневі збої могли спричинити неоголошені військові навчання НАТО в Балтійському регіоні або випробування російських засобів радіоелектронної боротьби.
Російські ЗМІ ще з середини грудня 2023 року повідомляли про навчання підрозділів Балтійського флоту РФ з системою РЕБ Борисоглібськ-2 у Калінінградській області.
6 січня шведський підполковник Йоакім Паасіківі заявив, що збої в роботі GPS є результатом “впливу РФ або так званої гібридної війни”, а також нагадав, що Росія й раніше втручалася в роботу GPS на півночі Європи, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.
12 січня Служба військової розвідки та безпеки Швеції навіть порушила справу за фактами перешкод у роботі GPS на тлі навчань Балтійського флоту Росії за участі комплексів РЕБ.
Джерело: ISW
Фото: Міноборони Росії