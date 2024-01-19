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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вплив РФ імовірний – ISW про проблеми з GPS у Польщі та країнах Балтії

Російський комплекс РЕБ Борисоглебськ-2

Версії щодо причетності Росії до проблем із GPS у Польщі та країнах Балтії заслуговують на увагу.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили у своєму зведенні.

Експерти зауважують: поки не можуть самостійно перевірити, що стало причиною збоїв у роботі GPS (Global Positioning System – навігаційна система, що допомагає визначати точні координати об’єктів та час у будь-якій точці Землі за будь-яких погодних умов, – Ред.).

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Натомість зауважують, що не слід відкидати припущення щодо суттєвого впливу на GPS російських засобів радіоелектронної боротьби в Калінінградській області.

Калінінградська область РФ

Що відомо про проблеми з GPS у Польщі та країнах Балтії

Сайт відстеження GPS-перешкод GPSJAM зафіксував високий рівень глушіння в південній частині Балтійського моря, а також на північному заході та в центрі Польщі 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року.

“Безпрецедентно високий рівень глушіння GPS” помітили в північній та східній частині Польщі, зокрема в Варшаві та на південь від Лодзі, 16 січня 2024 року.

Польські журналісти припустили, що грудневі збої могли спричинити неоголошені військові навчання НАТО в Балтійському регіоні або випробування російських засобів радіоелектронної боротьби.

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Російські ЗМІ ще з середини грудня 2023 року повідомляли про навчання підрозділів Балтійського флоту РФ з системою РЕБ Борисоглібськ-2 у Калінінградській області.

6 січня шведський підполковник Йоакім Паасіківі заявив, що збої в роботі GPS є результатом “впливу РФ або так званої гібридної війни”, а також нагадав, що Росія й раніше втручалася в роботу GPS на півночі Європи, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.

Мурманська область РФ

12 січня Служба військової розвідки та безпеки Швеції навіть порушила справу за фактами перешкод у роботі GPS на тлі навчань Балтійського флоту Росії за участі комплексів РЕБ.

Джерело: ISW

Фото: Міноборони Росії

Польща, Росія, Швеція
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