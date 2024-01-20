Окупанти не можуть витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра: у британській розвідці пояснили причини

У Херсонській області ЗСУ зберігають присутність на лівому березі Дніпра та продовжують відбивати російські атаки, попри логістичні проблеми.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Згідно з повідомленням розвідки Великої Британії, нині Сили оборони України постали перед труднощами у питанні логістичного забезпечення на лівому березі Дніпра, проте зберігають свою присутність там.

У британській розвідці зазначають, що російське угруповання зазнало невдачі під час спроб витіснити українських захисників, попри те, що має значну перевагу в балансі сил у цій частині регіону.

Зараз дивляться

– Найімовірніше, погана підготовка і координація російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості, – йдеться у повідомленні.

Змусити Україну вивести війська з лівого берега Дніпра залишається пріоритетною оперативною метою Росії, вважають у розвідці.

Дуже ймовірно, що Росія продовжуватиме атаки поблизу Кринок Херсонської області протягом наступних тижнів, попри збільшення втрат серед особового складу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.