Окупанти не можуть витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра: у британській розвідці пояснили причини
У Херсонській області ЗСУ зберігають присутність на лівому березі Дніпра та продовжують відбивати російські атаки, попри логістичні проблеми.
Ситуація на лівому березі Херсонської області
Згідно з повідомленням розвідки Великої Британії, нині Сили оборони України постали перед труднощами у питанні логістичного забезпечення на лівому березі Дніпра, проте зберігають свою присутність там.
У британській розвідці зазначають, що російське угруповання зазнало невдачі під час спроб витіснити українських захисників, попри те, що має значну перевагу в балансі сил у цій частині регіону.
– Найімовірніше, погана підготовка і координація російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості, – йдеться у повідомленні.
Змусити Україну вивести війська з лівого берега Дніпра залишається пріоритетною оперативною метою Росії, вважають у розвідці.
Дуже ймовірно, що Росія продовжуватиме атаки поблизу Кринок Херсонської області протягом наступних тижнів, попри збільшення втрат серед особового складу.