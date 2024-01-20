Оккупанты не могут вытеснить ВСУ с левого берега Днепра: в британской разведке объяснили причины

В Херсонской области ВСУ сохраняют присутствие на левом берегу Днепра и продолжают отбивать российские атаки, несмотря на логистические проблемы.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Согласно сообщению разведки Великобритании, сейчас Силы обороны Украины столкнулись с трудностями в вопросе логистического обеспечения на левом берегу Днепра, однако сохраняют свое присутствие.

В британской разведке отмечают, что российская группировка потерпела неудачу во время попыток вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что имеет значительное преимущество в балансе сил в этой части региона.

Сейчас смотрят

— Вероятнее всего, плохая подготовка и координация российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности, — говорится в сообщении.

Заставить Украину вывести войска с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной целью России, считают в разведке.

Очень вероятно, что Россия будет продолжать атаки вблизи Крынок Херсонской области в течение следующих недель, несмотря на увеличение потерь среди личного состава.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.