Оккупанты не могут вытеснить ВСУ с левого берега Днепра: в британской разведке объяснили причины
В Херсонской области ВСУ сохраняют присутствие на левом берегу Днепра и продолжают отбивать российские атаки, несмотря на логистические проблемы.
Ситуация на левом берегу Херсонской области
Согласно сообщению разведки Великобритании, сейчас Силы обороны Украины столкнулись с трудностями в вопросе логистического обеспечения на левом берегу Днепра, однако сохраняют свое присутствие.
В британской разведке отмечают, что российская группировка потерпела неудачу во время попыток вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что имеет значительное преимущество в балансе сил в этой части региона.
— Вероятнее всего, плохая подготовка и координация российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности, — говорится в сообщении.
Заставить Украину вывести войска с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной целью России, считают в разведке.
Очень вероятно, что Россия будет продолжать атаки вблизи Крынок Херсонской области в течение следующих недель, несмотря на увеличение потерь среди личного состава.