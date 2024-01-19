У Міноборони повідомили, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет військовозобов’язаного планують запустити на початку другого кварталу 2024 року.

Про це в ефірі Єдиних новин заявила заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку Катерина Чорногоренко.

— Як тільки закон набуде чинності, по факту ми можемо приступити до цієї роботи. І в другий квартал можемо надати такий функціонал, — зазначила Чорногоренко.

За її словами, після запровадження функціонала електронного кабінету кожен військовозобов’язаний зможе онлайн актуалізувати свої дані.

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— Буде надано період, щоб військовозобов’язаний ці дані актуалізував, надав останні правдиві дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати їх у своїй щоденній роботі, — наголосила заступниця міністра.

На питання, чи будуть в е-кабінеті повістки, Чорногоренко не дала прямої відповіді, проте зауважила: Повістки – це питання, яке будуть розглядати в рамках так званого мобілізаційного закону.

За її словами, верифікацію в реєстрі Оберіг вже провели.

– Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов’язаних прибути в ТЦК, – додала Катерина Чорногоренко.

16 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Крім того, депутати схвалили правку №401 про зберігання даних у хмарі.

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