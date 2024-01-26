РФ запровадила на межі Криму та Херсонщини “особливий режим”: навіщо і що це означає

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов 25 січня підписав указ, який запроваджує “особливий режим” в’їзду та виїзду між окупованими Кримом та Херсонською областю – нібито для “локалізації загроз безпеці населення, військових та інших об’єктів” на півострові.

Про це повідомляють росЗМІ, підтверджують у ISW та радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

Фактично – це запровадження режиму “державного кордону” Криму з Херсонщиною, що, за словами Андрющенка, “означає, окрім ускладнень логістики, фільтрацію та перевірки, аналогічні тим, що на перетині кордону біля Новоазовська”.

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Перетинати його можна лише на автомобільних пунктах пропуску – Армянськ, Перекоп, Джанкой, а також залізничних – Армянськ та Джанкой. При цьому військові колони рухатимуться спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ.

Навіщо РФ розділила окуповані Крим та Херсонщину “держкордоном”

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини пояснив, що окупанти вважають Крим вже на 100% “своїм”, а території, захоплені після 24 лютого 2022 року, – “з одного боку, теж своїми, але розуміють, що вони їх втратять, тому намагаються створити певний вакуум всередині РФ”.

За його словами, цей процес почався ще три місяці тому, коли росіяни обмежили в’їзд на територію РФ людей з паспортами України.

– На сьогодні українець з паспортом України, який хоче повернутися на ТОТ, щоб провідати своїх рідних та близьких або розібратися зі своїм майном, може потрапити на територію Росії лише через аеропорт Шереметьєво, – сказав він.

Федоров зауважив, що з тих українців, які прилітають в РФ, пропускають лише 10%, тобто зі 100 людей проходять фільтрацію лише 10.

– Саме з цієї причини ворог намагається закрити і заїзд на територію Криму. Паспортизація на ТОТ провалилася, лише половина взяла паспорти РФ. Тому ворог вбачає в кожному, хто відмовився від паспорта, потенційну загрозу, – додав мер Мелітополя

Постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева вважає, що в діях РФ немає нічого нового, бо така фільтрація проводилася на пунктах пропуску і раніше, а тепер вони цей процес просто легалізували.

– Нічого нового вони не зробили. Тобто легалізували те, що й так було. Тому що на цій межі окупанти постійно перевіряли документи, відбувалися фільтраційні заходи. Фактично вони це ввели в так зване легітимне поле РФ, – пояснила вона в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

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