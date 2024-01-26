Зеленський створив Всеукраїнську економічну платформу: за що вона відповідатиме

В Україні створять Всеукраїнську економічну платформу, яка відповідатиме за новий механізм комунікації з підприємцями на всіх рівнях влади.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 26 січня.

Він повідомив, що протягом дня мав нараду щодо фінансової ситуації, роботи податкової, податкових надходжень. Під час наради було представлено звіт за минулий рік, а також пріоритети на цей рік.

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– Головне для держави й усього нашого суспільства – щоб у кожного з українських підприємців були можливості для більш активної економічної роботи. А отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки. Держава, державні інституції, кожен із посадовців зобов’язані робити все можливе, щоб сприяти легальному, “білому” бізнесу, – сказав президент.

Володимир Зеленський подякував усім українським підприємцям, а також тим, хто залишається в Україні та зберігає свої підприємства та робочі місця.

– Достойні робочі місця в Україні, робота кожного підприємства, яке залишається в легальному полі, – це одна з ключових основ української сили, – сказав він.

Зокрема, президент наголосив, що від сьогодні українська влада дає старт заснуванню “нового механізму комунікації з підприємцями”. Він наголосив, що це стосуватиметься не лише тих, “хто найбільше помітний”.

– Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. Зроблено в Україні – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі, – наголосив він.

За його словами, Кабінет міністрів разом з Офісом президента, а також обласними держадміністраціями та експертами має організувати роботу платформи.

– Головне завдання – щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями – тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні існує потреба більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної економіки для України.

– Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. І щойно підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту, – сказав він.

Також глава держави розповів, що протягом дня мав також і нараду щодо роботи України з партнерами у Євросоюзі та відносин із державами-сусідами.

Він наголосив, що у цьому питанні раціональність у відносинах є пріоритетом. Також президент наголосив, що Україна готує відповідні кроки.

Окремо глава держави повторив інформацію про те, що протягом дня провів Ставку верховного головнокомандувача.

– Головне – це фронтова ситуація. Доповіді – детальні, кожний напрямок. І загалом наші оборонні операції та активні дії. Кожен в Україні знає, де зараз найбільш інтенсивно. Авдіївка, Марʼїнка, Купʼянський напрямок, південні напрямки – до кожного максимальна увага, – сказав він.

За його словами, на Ставці також були проаналізовані питання щодо снарядів: заповнення дефіцитів, постачання у війська, домовленостей із партнерами та власного виробництва.

– Дуже важливо: українське виробництво зброї, снарядів демонструє позитивну динаміку. Я вдячний усім, хто залучений, кожному й кожній, хто працює заради наших власних можливостей – в Україні, – сказав він.

Окремо сьогодні було обговорено захист України від російського повітряного терору – як прикордонних міст, так і фронтових позицій.

Володимир Зеленський запевнив, що українська влада працює, щоб збільшити кількість систем ППО, відповідних боєприпасів для захисту від російських авіанальотів та ракетних ударів. Він наголосив, що у контролі в небі багато в чому відповідь щодо контролю на землі.

Джерело : Офіс президента

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