Зеленский хочет создать Совет по вопросам предпринимательства для коммуникации с бизнесом

В Украине создадут Всеукраинскую экономическую платформу, которая будет отвечать за новый механизм коммуникации с предпринимателями на всех уровнях власти.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 26 января.

Он сообщил, что в течение дня имел совещание по финансовой ситуации, работы налоговой, налоговых поступлений. Во время совещания был представлен отчет за прошлый год, а также приоритеты на этот год.

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— Главное для государства и всего нашего общества — чтобы у каждого из украинских предпринимателей были возможности для более активной экономической работы. А значит, и для того, чтобы украинские бюджеты могли больше ориентироваться на силы своей экономики. Государство, государственные институты, каждый из чиновников обязаны делать все возможное, чтобы способствовать легальному, “белому” бизнесу, — сказал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских предпринимателей, а также тех, кто остается в Украине и сохраняет свои предприятия и рабочие места.

— Достойные рабочие места в Украине, работа каждого предприятия, которое остается в легальном поле, — это одна из ключевых основ украинской силы, — сказал он.

В частности, президент подчеркнул, что начиная с сегодняшнего дня украинская власть дает старт основанию “нового механизма коммуникации с предпринимателями”. Он подчеркнул, что это будет касаться не только тех, “кто больше всего заметен”.

— Основываем Всеукраинскую экономическую платформу, на которой будет представлен и малый бизнес, и средний, и крупный. И разные регионы нашего государства. И инвесторы, и релоцированные предприятия. Сделано в Украине — это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, которые работают на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, которые создают рабочие места для других. Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе, — подчеркнул он.

По его словам, Кабинет министров вместе с Офисом президента, а также областными госадминистрациями и экспертами должен организовать работу платформы.

— Главная задача — чтобы это был инструмент действенной коммуникации. Чтобы общение всегда поддерживалось операционными решениями — тем, что государственные институты делают или меняют, и тем, что создаст новую, нормальную историю отношений, в частности, между правоохранителями и предпринимателями, — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня существует потребность большей уверенности для бизнеса и большей легальной экономики для Украины.

— Нужно больше украинских производств, больше украинского продукта различных отраслей. И только что подписал указы, которые позволят создать именно такой коммуникационный механизм — Совет по вопросам предпринимательства, — как это и определено, в частности, недавним решением СНБО, и всеукраинскую платформу для активизации предпринимательства и нашего, украинского продукта, — сказал он.

Также глава государства рассказал, что в течение дня имел также и совещание по работе Украины с партнерами в Евросоюзе и отношений с государствами-соседями.

Он отметил, что в этом вопросе рациональность в отношениях является приоритетом. Также президент подчеркнул, что Украина готовит соответствующие шаги.

Отдельно глава государства повторил информацию о том, что в течение дня провел Ставку верховного главнокомандующего.

— Главное — это фронтовая ситуация. Доклады — детальные, каждое направление. И в целом наши оборонительные операции и активные действия. Каждый в Украине знает, где сейчас наиболее интенсивно. Авдеевка, Марьинка, Купянское направление, южные направления — к каждому максимальное внимание, — сказал он.

По его словам, на Ставке также были проанализированы вопросы по снарядам: заполнение дефицитов, поставки в войска, договоренностей с партнерами и собственного производства.

— Очень важно: украинское производство оружия, снарядов демонстрирует положительную динамику. Я благодарен всем, кто вовлечен, каждому и каждой, кто работает ради наших собственных возможностей — в Украине, — сказал он.

Отдельно сегодня обсуждалась защита Украины от российского воздушного террора — как приграничных городов, так и фронтовых позиций.

Владимир Зеленский заверил, что украинская власть работает, чтобы увеличить количество систем ПВО, соответствующих боеприпасов для защиты от российских авианалетов и ракетных ударов. Он отметил, что в контроле в небе во многом ответ по контролю на земле.

Источник : Офис президента

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