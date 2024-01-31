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В Єврокомісії хочуть продовжити безмитний режим для України, але з обмеженням

Експорт товарів
Фото: Pixabay

31 січня Європейська комісія запропонувала продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік. Водночас хочуть ввести обмеження на імпорт низки продуктів.

Про це йдеться на сайті ЄК.

Зазначено, що автономні торговельні заходи діють з червня 2022 року і допомагають підтримувати економіку України на тлі агресії з боку Росії.

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Водночас, враховуючи особливості фермерів ЄС та інших зацікавлених осіб, оновлені ініціативи містять посилений захисний механізм. Він гарантує, що у разі значних перебоїв на ринку ЄС можуть бути вжиті швидкі коригувальні заходи.

Так, імпорт найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць та цукру – буде зафіксований на рівні середніх обсягів імпорту у 2022 та 2023 роках.

– Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищуватиме зазначені обсяги, мита будуть повторно запроваджені, – йдеться у повідомленні.

Тепер пропозиції будуть розглянуті Європейським парламентом та радою Європейського Союзу.

Раніше єврокомісар із Польщі заявив про необхідність обмежити імпорт українського цукру та м’яса птиці в ЄС.

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ЄС, Імпорт, Україна
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