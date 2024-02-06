Наблизить до ЄС та створить нові можливості: Єврокомісія про інтеграцію України в оборонну промисловість Союзу
Українська оборонна промисловість буде інтегрована в оборонну промисловість ЄС.
Про це у Страсбурзі, виступаючи в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
– Оскільки ми дивимося в майбутнє, то маємо думати про оборонні можливості України як про складову нашої обороноздатності, ми повинні думати про оборонну промисловість України, як про складову нашої власної оборонної промисловості, і саме тому ми залучили Україну до підготовки нашої власної оборонно-промислової стратегії.
Це перший крок, який має сприяти інтеграції України в деякі з наших оборонних програм за згодою Європейського парламенту та Ради, де це необхідно, – сказала вона.
Інтеграція в оборонну промисловість ЄС
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це не лише допоможе задовольнити потреби України в обороні, а й “сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими збройною та оборонною промисловостями”.
– Україна є майбутнім членом нашого Європейського Союзу, тому вона має стати набагато ближчою до нас також у сфері оборони, – переконана вона.
За її словами, наразі в ЄС пройшли навчання понад 40 тис. осіб, а країни-члени мобілізували військову техніку для постачання в Україну на €28 млрд.
– Європейська оборонна промисловість збільшила свої потужності з виробництва боєприпасів на 40%, ми поставимо більше ніж пів мільйона артилерійських снарядів до наступного місяця, понад 1 млн до кінця року, але цього, звісно, недостатньо, – зауважила фон дер Ляєн.