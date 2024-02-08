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Україна Аналітика
Аналітика
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Олександр Мусієнко, Політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат, експерт ГО Центр оборонних стратегій

Період турбулентності для України: чи виділять допомогу США та як ЗСУ втримають фронт

Період турбулентності для України: чи виділять допомогу США та як ЗСУ втримають фронт
Фото: Факти ICTV

У Сенаті Сполучених Штатів Америки повторно переглянуть виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер розгляд відбудеться без міграційної реформи та безпеки південного кордону.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив Фактам ICTV, які можуть бути подальші сценарії, чи нададуть-таки США підтримку Україні та як ЗСУ триматимуть фронт протягом цього часу.

Чому провалили голосування в Сенаті

– Ситуація в тому, що республіканці, особливо та частина Республіканської партії, що орієнтована на Дональда Трампа, вимагають жорстких умов у безпеці південного кордону. Ситуація з безпекою на південних кордонах – це одне з питань, яке зараз входить в пріоритет американців, тому вони активно так тримаються. І вони не хочуть без розв’язання цього питання голосувати за пакет допомоги Україні, – наголосив Олександр Мусієнко.

Експерт зазначив, що 45-й президент США Дональд Трамп і його прихильники зацікавлені у відтягуванні цього питання якнайдовше, тому що це може сприяти перемозі на виборах у 2024 році.

Зараз дивляться

– Тобто вони використовують зараз цю ситуацію, яка виникла в Техасі, коли губернатори-республіканці виступають проти дій федеральної влади. Вони критикують. Вони використовуватимуть цю ідею максимально. Вони просуватимуть це з метою перемоги на виборах. Відтак їм не вигідно дуже швидко голосувати за підтримку України. Тому це все і розтягнулося, – пояснив аналітик.

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Які можуть бути сценарії

Олександр Мусієнко звернув увагу, що це вже вилилося в певну кризу для України, тому що питання затягується. Однак він має надію, що виділення допомоги Україні зрештою буде вирішено.

– Сценарій такий, що, можливо, проголосують. А проголосувати зараз США можуть, навіть республіканці, бо якщо Америка втратить лідерство в Європі та світі, то це місце може зайняти Китай. Це точно не входить в інтереси ні республіканців, ні демократів. Відтак вони повинні діяти, мають підтримувати Україну, не давати жодних можливостей і шансів Китаю та Росії. Це їхні національні інтереси. Це той аргумент, який може подіяти, – вважає експерт.

Чи виділять допомогу Україні

Він наголосив, що за виділення допомоги Україні в США можуть проголосувати найближчим часом. Проте він не виключає, що може бути інший розвиток подій. Тоді Україні стане складніше отримувати певне озброєння, що необхідне на полі бою.

Період турбулентності для України: чи виділять допомогу США та як ЗСУ втримають фронт

Фото: Генштаб ЗСУ

– Якщо ж допомога не буде проголосована, звичайно, це погано. Це не означає повного припинення фінансування України, бо ми отримуватимемо кошти з Європи. Але, звичайно, нам буде важче та складніше отримувати певні види озброєнь. Ми дуже зацікавлені у підтримці Сполучених Штатів Америки ще й з символічної точки зору, щоб Путін бачив, що Захід не залишає Україну та США з нами. Зрештою, нам це потрібно, виходячи з ситуації на полі бою, – звернув увагу Олександр Мусієнко.

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Чи зможуть ЗСУ втримати фронт

Україні потрібна підтримка на суші та у повітрі, зокрема РСЗВ HIMARS та озброєння до них, багатоцільові винищувачі F-16 з далекобійними ракетами, постачання яких, зазначив експерт, поки затримується.

– Тримати фронт буде дуже складно, але наші сили триматимуть завдяки тому, що постачає Європа, та тієї допомоги, що ми отримували раніше, і зараз вона доїжджає. Але, безумовно, це буде значно складніше, ніж з американською допомогою, – вважає керівник Центру військово-правових досліджень.

Період турбулентності для України: чи виділять допомогу США та як ЗСУ втримають фронт

Фото: Генштаб ЗСУ

Олександр Мусієнко висловив надію, що американські національні інтереси переважать над виборчими. Але поки в Сенаті США тривають дискусії, це випливає в період турбулентності для України.

– Україна вже демонструє приклад самостійної героїчної боротьби з підтримкою Європи. Ми це продовжуємо. Маю сподівання, що американські національні інтереси переважать над виборчими. Хоча ціна перемоги на виборах цього року для США доволі висока. І це означає такий період турбулентності для нас. Водночас сподівання на позитивне голосування і те, що допомога надійде Україні, все ж таки в мене зберігаються, – сказав Олександр Мусієнко.

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Війна в Україні, Гроші, ЗСУ, Олександр Мусієнко, Підтримка України, республіканці, Сенат США, Україна-США, українські військові
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