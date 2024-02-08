Період турбулентності для України: чи виділять допомогу США та як ЗСУ втримають фронт

У Сенаті Сполучених Штатів Америки повторно переглянуть виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер розгляд відбудеться без міграційної реформи та безпеки південного кордону.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив Фактам ICTV, які можуть бути подальші сценарії, чи нададуть-таки США підтримку Україні та як ЗСУ триматимуть фронт протягом цього часу.

Чому провалили голосування в Сенаті

– Ситуація в тому, що республіканці, особливо та частина Республіканської партії, що орієнтована на Дональда Трампа, вимагають жорстких умов у безпеці південного кордону. Ситуація з безпекою на південних кордонах – це одне з питань, яке зараз входить в пріоритет американців, тому вони активно так тримаються. І вони не хочуть без розв’язання цього питання голосувати за пакет допомоги Україні, – наголосив Олександр Мусієнко.

Експерт зазначив, що 45-й президент США Дональд Трамп і його прихильники зацікавлені у відтягуванні цього питання якнайдовше, тому що це може сприяти перемозі на виборах у 2024 році.

Зараз дивляться

– Тобто вони використовують зараз цю ситуацію, яка виникла в Техасі, коли губернатори-республіканці виступають проти дій федеральної влади. Вони критикують. Вони використовуватимуть цю ідею максимально. Вони просуватимуть це з метою перемоги на виборах. Відтак їм не вигідно дуже швидко голосувати за підтримку України. Тому це все і розтягнулося, – пояснив аналітик.

Які можуть бути сценарії

Олександр Мусієнко звернув увагу, що це вже вилилося в певну кризу для України, тому що питання затягується. Однак він має надію, що виділення допомоги Україні зрештою буде вирішено.

– Сценарій такий, що, можливо, проголосують. А проголосувати зараз США можуть, навіть республіканці, бо якщо Америка втратить лідерство в Європі та світі, то це місце може зайняти Китай. Це точно не входить в інтереси ні республіканців, ні демократів. Відтак вони повинні діяти, мають підтримувати Україну, не давати жодних можливостей і шансів Китаю та Росії. Це їхні національні інтереси. Це той аргумент, який може подіяти, – вважає експерт.

Чи виділять допомогу Україні

Він наголосив, що за виділення допомоги Україні в США можуть проголосувати найближчим часом. Проте він не виключає, що може бути інший розвиток подій. Тоді Україні стане складніше отримувати певне озброєння, що необхідне на полі бою.

– Якщо ж допомога не буде проголосована, звичайно, це погано. Це не означає повного припинення фінансування України, бо ми отримуватимемо кошти з Європи. Але, звичайно, нам буде важче та складніше отримувати певні види озброєнь. Ми дуже зацікавлені у підтримці Сполучених Штатів Америки ще й з символічної точки зору, щоб Путін бачив, що Захід не залишає Україну та США з нами. Зрештою, нам це потрібно, виходячи з ситуації на полі бою, – звернув увагу Олександр Мусієнко.

Чи зможуть ЗСУ втримати фронт

Україні потрібна підтримка на суші та у повітрі, зокрема РСЗВ HIMARS та озброєння до них, багатоцільові винищувачі F-16 з далекобійними ракетами, постачання яких, зазначив експерт, поки затримується.

– Тримати фронт буде дуже складно, але наші сили триматимуть завдяки тому, що постачає Європа, та тієї допомоги, що ми отримували раніше, і зараз вона доїжджає. Але, безумовно, це буде значно складніше, ніж з американською допомогою, – вважає керівник Центру військово-правових досліджень.

Олександр Мусієнко висловив надію, що американські національні інтереси переважать над виборчими. Але поки в Сенаті США тривають дискусії, це випливає в період турбулентності для України.

– Україна вже демонструє приклад самостійної героїчної боротьби з підтримкою Європи. Ми це продовжуємо. Маю сподівання, що американські національні інтереси переважать над виборчими. Хоча ціна перемоги на виборах цього року для США доволі висока. І це означає такий період турбулентності для нас. Водночас сподівання на позитивне голосування і те, що допомога надійде Україні, все ж таки в мене зберігаються, – сказав Олександр Мусієнко.

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