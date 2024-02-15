Зеленський відвідає Німеччину та Францію: що відомо про візит

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію. Про це повідомили в Офісі президента України.

Візит Зеленського до Німеччини та Франції 16-17 лютого

Зокрема, завтра глава держави проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

А 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

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Крім того, заплановані переговори з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і представниками великого бізнесу.

Турне Зеленського Західною Європою

Раніше ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський планує турне західноєвропейськими столицями у зв’язку з проведенням Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка відбудеться 16-18 лютого.

За їхніми даними, візити відбудуться з метою пошуку військової підтримки України, також Зеленський, ймовірно, відвідає Париж і Берлін.

Джерело : Офіс президента

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