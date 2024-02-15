Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярні
Розстріляних полонених ЗСУ в Авдіївці впізнали на відео: прокуратура проводить розслідування
Олексій Навальний помер у колонії
Захоплять Авдіївку і що тоді? Бен Годжес проаналізував ситуацію
Зґвалтував 15-річну на побаченні у День святого Валентина: на Рівненщині затримали чоловіка
Виплати ВПО з 1 березня 2024: що зміниться
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський відвідає Німеччину та Францію: що відомо про візит

Зеленський у Швейцарії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію. Про це повідомили в Офісі президента України.

Візит Зеленського до Німеччини та Франції 16-17 лютого

Зокрема, завтра глава держави проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

А 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зараз дивляться

Крім того, заплановані переговори з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і представниками великого бізнесу.

Турне Зеленського Західною Європою

Раніше ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський планує турне західноєвропейськими столицями у зв’язку з проведенням Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка відбудеться 16-18 лютого.

За їхніми даними, візити відбудуться з метою пошуку військової підтримки України, також Зеленський, ймовірно, відвідає Париж і Берлін.

Читайте також
Зеленський збирається з візитом до Німеччини: ЗМІ назвали дати
Зеленський відвідає Німеччину та Францію: що відомо про візит

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Мюнхенська конференція з безпеки, Німеччина, Олаф Шольц, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У ЄС ініціюють нові санкції проти Росії через смерть Навального
Анналена Бербок
Зеленський приїхав під Куп’янськ: перевірив передові позиції та вручив нагороди
Зеленський приїхав під Куп'янськ
Припинення підтримки України може зашкодити економіці США – Пісторіус
Борис Пісторіус
Розслідування розстрілу полонених ЗСУ та кібератака на українські ЗМІ: події ночі 19 лютого
Зеленський відвідає Німеччину та Францію: що відомо про візит
Зеленський: Нові безпекові угоди з Німеччиною, Францією не є альтернативою допомоги від США
Володимир Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь