Коаліція дронів офіційно стартувала – Умєров
У межах роботи Контактної групи з питань оборони України офіційно стартувала коаліція дронів.
Про це повідомило Міністерство оборони України у суботу, 17 лютого.
Зазначається, що очільник оборонного відомства Рустем Умєров підписав відповідного листа про наміри та висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.
— Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних сил України, – сказав Умєров.
Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже долучилися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.
Зазначається, що вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн.
Що відомо про Коаліцію дронів
15 лютого уряд Британії повідомив, що разом із Латвією очолить велику коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV.
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберґа, група країн блоку “хочуть передати українським захисникам мільйон безпілотників у межах військової допомоги”.
Фото: Нацгвардія