Коаліція дронів офіційно стартувала – Умєров

У межах роботи Контактної групи з питань оборони України офіційно стартувала коаліція дронів.

Про це повідомило Міністерство оборони України у суботу, 17 лютого.

Зазначається, що очільник оборонного відомства Рустем Умєров підписав відповідного листа про наміри та висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

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— Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних сил України, – сказав Умєров.

Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже долучилися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

Зазначається, що вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн.

Що відомо про Коаліцію дронів

15 лютого уряд Британії повідомив, що разом із Латвією очолить велику коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберґа, група країн блоку “хочуть передати українським захисникам мільйон безпілотників у межах військової допомоги”.

Фото: Нацгвардія

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