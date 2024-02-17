Коалиция дронов официально стартовала — Умеров
В рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины официально стартовала коалиция дронов.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины в субботу, 17 февраля.
Отмечается, что глава оборонного ведомства Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции — Латвии и Великобритании — за эту важную инициативу.
— Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БпЛА значительно расширяют возможности Вооруженных сил Украины, — сказал Умеров.
Кроме Латвии, Великобритании и Украины к Коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.
Отмечается, что вступление в Коалицию является открытым для других желающих стран.
Что известно о Коалиции дронов
15 февраля правительство Британии сообщило, что вместе с Латвией возглавит большую коалицию беспилотников, в рамках которой предоставят Украине тысячи дронов на $250 млн, в том числе и FPV.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, группа стран блока “хотят передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи”.
Фото: Нацгвардия