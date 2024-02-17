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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У ЄС заявили, що з 2025 року зможуть виробляти до 2 млн снарядів для України

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Європейський Союз із 2025 року зможе виготовляти до 2 млн артилерійських снарядів для України щороку.

Таку думку висловив Єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган в інтерв’ю газеті Augsburger Allgemeine,.

— До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти 2 млн артилерійських снарядів із наступного року, – додав він.

За його словами, через проблеми з виробництвом Євросоюз не зміг виконати обіцянку про постачання мільйона снарядів Україні. Він сказав, що боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту.

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— Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову, – зауважив Ган.

7 лютого високий представник Євросоюзу в закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель сказав, що розраховує на надання Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Напередодні видання Politico повідомило, що три країни Євросоюзу заблокували рішення щодо закупівлі боєприпасів для України поза межами блоку. За інформацією видання, проти таких заходів виступили Франція, Греція та Кіпр.

Джерело: Augsburger Allgemeine

Європейський Союз, боєприпаси, Війна в Україні, снаряди
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