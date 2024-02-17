Зеленський та Байден провели телефонну розмову: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на полі бою зі своїм колегою зі Сполучених Штатів Джо Байденом.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі 17 лютого.

Що сказав Зеленський

– На Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із президентом США Джозефом Байденом. Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США, – написав Зеленський.

Він додав, що підтримка України – це підтримка демократії та свободи.

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– Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення, – написав український глава держави.

Що розповіли у Білому домі

У адміністрації президента Байден розповіли, що саме американський лідер зателефонував президенту Зеленському.

У розмові глава Білого дому підкреслив відданість Сполучених Штатів продовженню підтримки України напередодні дворічної річниці жорстокого вторгнення Росії.

– Сьогодні вранці українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці. Президент Байден наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроекту про додаткове фінансування національної безпеки для забезпечення українських сил, – йдеться у повідомленні.

Також американський лідер підтвердив міцну двопартійну підтримку в уряді США та серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України, а також необхідність покласти на російський уряд відповідальність за його дії.

Підтримка для України в Конгресі США

“Мудре рішення”, про яке згадав Володимир Зеленський за підсумками розмови з американським колегою, стосується пакету допомоги на понад $60 млрд, який вже успішно проголосували в Сенаті Конгресу США. Втім, наступним кроком має бути голосування у Палаті представників Конгресу, а вже потім – підпис глави Білого дому Джо Байдена. Саме на другому етапі, а саме в Палаті представників, законопроєкт про допомогу Україні і застряг.

Серед окремих політиків-республіканців з Палати представників, які підтримують 45-го президента США, республіканця Дональда Трампа, неодноразово лунали критичні чи навіть антиукраїнські заяви. Проблемою є також й те, що саму Палату представників очолює саме протрампістський політик Майк Джонсон, від якого залежить те, чи буде нижня палата Конгресу США розглядати законопроєкт про допомогу Україні та іншим союзникам Америки.

Однопартійці Джонсона вже заявляли, що будуть голосувати за зняття з його посади спікера Палати представників, якщо він винесе законопроєкт з підтримкою для України.

Водночас на Капітолійському пагорбі існує й інша процедура, за якою пакет з підтримкою для України в Палаті представників. Для цього конгресмени-демократи, які представляють меншість у Палаті, мають знайти однодумців з-поміж числа республіканців, що допоможе їм винести законопроєкт на голосування. Втім, як вказували американські профільні медіа, що спеціалізуються на функціонуванні Конгресу, винесення пакета із додатковим фінансуванням України та інших союзників Штатів може відбутись не раніше кінця лютого.

Примітним є й те, що у Палаті представників оголосили про тимчасову перерву в роботі нижньої палати парламенту, яка триватиме до 28 лютого.

Джерело : White House

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