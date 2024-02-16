Палата представників не схвалила допомогу Україні і пішла на перерву до 28 лютого

Палата представників Конгресу США не схваливши законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого.

Про це пише видання The Hill.

13 лютого Сенат схвалив двопартійний закон про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-союзникам. За це проголосувало 70 сенаторів.

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Але спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував сенатський законопроєкт щодо недостатньо жорсткої позиції з безпеки американських кордонів, чого вимагають республіканці з Палати представників. Тому Джонсон заявив, що не буде просувати проголосований в Сенаті документ у нижній палаті.

Так і сталося – законопроєкт не проголосували. Палата представників вирішила піти на перерву до 28 лютого.

Тепер конгресмени мають повернутися до розгляду проєкту закону вже наприкінці лютого.

Реакція Байдена та Білого дому

Президент Джо Байден відреагував на рішення законодавців піти на перерву.

За його словами, відмова проголосувати за допомогу Україні не буде забута.

– Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута, – написав він у своєму Twitter (X).

Речник Білого дому Ендрю Бейтс стверджує, що Джонсон тягне час і йде на канікули замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає американській національній безпеці.

– Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє, – сказав Бейтс.

Допомога США Україні

Білий дім цілий тиждень тиснув на Джонсона в питанні безпеки кордонів. Тиждень тому група сенаторів від обох партій представила законопроєкт, який передбачає посилення безпеки на кордоні з Мексикою, а також надання допомоги Україні та Ізраїлю.

13 лютого Сенат США ухвалив законопроєкт на суму понад $95 млрд, який передачає фінансову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. З них – $60 млрд для України. Але спікер Джонсон погрожував “поховати” законопроєкт про допомогу США для України.

Джерело : The Hill

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