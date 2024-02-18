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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

З’явилося відео вибуху у спорткомплексі Мелітополя, куди окупант приніс гранатомет

російський гранатомет
Фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, у приміщенні спортивного комплексу стався вибух під час дитячих змагань.

Інцидент стався 17 лютого після 13:00.

У спортивній школі тривали змагання з боротьби – виступали діти. В спортивному залі перебували кілька десятків дорослих та дітей.

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В якийсь момент пролунав вибух. Видно, як через зал летить снаряд.

Вмить зчинилася паніка – всі почали розбігатися, хтось із дітей впав на підлогу.

Повідомляється, що на дитячі змагання з боротьби російський окупант приніс гранатомет і вистрілив із нього.

Попередньо відомо, що жертв немає, є кілька постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, гранатомет, Мелітополь
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