З’явилося відео вибуху у спорткомплексі Мелітополя, куди окупант приніс гранатомет
У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, у приміщенні спортивного комплексу стався вибух під час дитячих змагань.
Інцидент стався 17 лютого після 13:00.
У спортивній школі тривали змагання з боротьби – виступали діти. В спортивному залі перебували кілька десятків дорослих та дітей.
В якийсь момент пролунав вибух. Видно, як через зал летить снаряд.
Вмить зчинилася паніка – всі почали розбігатися, хтось із дітей впав на підлогу.
Повідомляється, що на дитячі змагання з боротьби російський окупант приніс гранатомет і вистрілив із нього.
Попередньо відомо, що жертв немає, є кілька постраждалих.
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