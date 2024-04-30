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Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня
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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня

мобілізація
Фото: Факти ICTV

Закон про мобілізацію 17 квітня опублікувало офіційне видання Верховної Ради Голос України.

Йдеться про закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (№ 3633-IX), який набере чинності 18 травня – через місяць після його публікації.

Коли набуде чинності закон про мобілізацію

Виходячи з пункту 1 перехідних положень, закон №3633-IX набере чинності “через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців дванадцятого і тринадцятого підпункту 2 пункту 8 розділу І цього Закону (щодо внесення змін до частин четвертої і п’ятої статті 6 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію), які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону”.

Зараз дивляться

У положеннях, які наберуть чинність через один день і вісім місяців після оприлюднення закону (тобто 18 грудня 2024 року), йдеться про норми, які передбачають порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації. Вони мають визначатись Кабінетом міністрів України.

Тобто закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня, окрім деяких окремих положень.

Закон про мобілізацію – текст документа

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Детальніше з головними положеннями закону про мобілізацію в Україні можна ознайомитися у нашому матеріалі.

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Джерело: Голос України
Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Закон, Мобілізація
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