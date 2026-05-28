В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Мобілізація – це призов військовозобов’язаних осіб на службу в армію.

Факти ICTV розповідають, хто вважається військовозобов’язаним в Україні.

Хто такий військовозобов’язаний в Україні

Військовозобов’язані, згідно Законом України Про військовий обов’язок і військову службу — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період. Також вони можуть залучатися для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Зараз дивляться

В запасі можуть бути особи, які перебувають на військовому обліку військовозобовʼязаних, тобто військовозобов’язані особи, які перебувають на обліку в ТЦК і СП.

Військовозобов’язаними вважаються особи віком від 25 до 60 років, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ (інших військових формувань), визнані придатними для несення військової служби і не є заброньованими у встановленому порядку. А також особи віком від 18 до 25 років, якщо вони мають статус військовозобов’язаного.

Існує ще таке поняття, як військовослужбовці — це особи, які проходять військову службу. Тобто, військовослужбовці вже служать у ЗСУ, військовозобов’язані лише готуються.

Військовозобов’язаного чоловіка можуть мобілізувати та вручити йому повістку. Також він може самостійно виявити бажання обороняти Україну та підписати контракт на військову службу добровільно.

Згідно із Законом Про військовий обов’язок і військову службу, запас військовозобов’язаних поділяється на дві категорії:

військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність;

військовозобов’язані, які не проходили військової служби, або не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

На сьогодні не можуть бути мобілізованими:

чоловіки старше 60 років, окрім вищого офіцерського складу – вони можуть служити в ЗСУ до 65 років за власним бажанням;

громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації або є заброньованими;

громадяни, які непридатні до військової служби.

Окрім військовозобов’язаних осіб, згідно з пунктом 9 статті 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу, також можна виділити: призовників (чоловіки віком до 25 років), допризовників, резервістів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.