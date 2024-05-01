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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ вночі атакувала Одесу трьома балістичними ракетами Іскандер-М – Євлаш

Іскандер-М
Фото: Getty Images

Під час атаки по Одесі в ніч проти 1 травня РФ використала три балістичні ракети Іскандер-М.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, якими саме ракетами ворог ударив по місту цієї ночі.

Вибухи в Одесі в ніч на 1 травня

– Ворог обрав собі за ключову ціль місто Одеса, він бив і продовжує бити, зокрема, і по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М густонаселені райони Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди, – наголосив він.

За його словами, ця та інші терористичні атаки спрямовані на залякування та дестабілізацію обстановки.

Зараз дивляться

Євлаш вкотре наголосив, що лише один комплекс, який неодноразово довів свою ефективність, здатен протистояти балістиці. Це Patriot, тому Україна потребує більше таких систем.

На запитання ведучих щодо ситуації з переданням двох комплексів Patriot з Німеччини, анонсованим президентом Володимиром Зеленським, відповів, що такі деталі не можна розголошувати в прямому ефірі.

– Однак щойно вони з’являться, всі одразу побачать, що ми можемо протистояти навіть таким потужним ракетним ударам, – додав речник Повітряних сил.

Внаслідок удару по Одесі в ніч з 30 квітня на 1 травня троє людей загинули, ще троє поранені.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 798-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Ілля Євлаш, балістична ракета, Одеса, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії
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