З початком повномасштабної війни Росія активно обстрілює українські міста ракетними комплексами та зброєю різних типів. Серед них є оперативно-тактичний комплекс Іскандер.

5 червня 2025 року Збройні сили України спільно з СБУ та іншими підрозділами завдали удару по району, де перебували підрозділи ракетних військ російської армії та знищили один ОТРК Іскандер, та ймовірно, пошкодили ще дві таких установки.

Факти ICTV зібрали інформацію про ці важкі ракетні комплекси Іскандер.

Іскандер – що це

ОТРК Іскандер – це родина комплексів: Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вони є розробкою Конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

Перший Іскандер представили у серпні 1999 року. Його основне призначення — знищення систем протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО) супротивника, а також важливих об’єктів (мости, склади) на відстані до 500 км.

Загалом Іскандери вважаються потужнішим озброєнням, ніж, наприклад, Калібр, і потенційно можуть нести ядерні боєголовки.

У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями, а також помилковими мішенями з метою обходу систем ПРО.

Іскандер – дальність ураження

Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети.

Останні від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії — від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.

Варто зазначити, що маса ракети – 3,8 тонни, а бойової частини – 480 кг, довжина ракети – 7,2 м, а діаметр – 920 мм. Максимальна висота траєкторії – 50 км. Мінімальна дальність ураження – 50 км.

На озброєнні армії РФ стоїть Іскандер-М – комплекс із двома квазібалістичними ракетами 9М723.

Раніше видання The New York Times писало з посиланням на американську розвідку, що балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку.

Так, кожен із пристроїв має приблизно 30 см довжини, форму циліндра білого кольору з помаранчевим хвостом.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd — CAT-UXO (@CAT_UXO) March 5, 2022

Обманка напхана електронікою, видає радіосигнали, здатні заглушити радари противника, які намагаються знайти Іскандер-М. Також приманка містить джерело тепла для перехоплення вхідних ракет.

Варто зазначити, що саме Іскандери в Росії називають головною зброєю стримування проти НАТО.

Застосування Іскандерів в Україні

Ймовірно, саме з Іскандерів завдали ударів по українських аеродромах на самому початку вторгнення 24 лютого 2022 року, та атакували аеропорт у Житомирі 27 лютого 2022 року.

Ракети Іскандер російська армія застосовувала при обстрілах Києва та інших міст України. Наприклад, у ніч з 2 на 3 березня Київ було обстріляно ракетами P-500 (9М728) з комплексу Іскандер.

9 березня балістичну ракету комплексу Іскандер було запущено в напрямі Краматорська. Ракету було збито українською ППО.

14 березня війська РФ завдавали ударів по житлових масивах Харкова, зокрема й ракетними комплексами Іскандер, а вранці 27 травня крилата ракета цього комплексу була випущена з Ростовської області та влучила в казарму Національної гвардії України на території Дніпропетровської області.

З Іскандерів було обстріляно Дніпро, Харків, Слов’янськ. А 16 вересня 2022 року підрозділи ППО Схід на Дніпропетровщині знищили три крилаті ракети Іскандер-К.

Також ворог застосував Іскандери під час денної атаки на Київ 29 травня 2023 року.

Вночі 1 червня 2023 року війська РФ здійснили чергову атаку на Київ, застосувавши десять крилатих та балістичних ракет типу Іскандер, усі вони були знищені.

Також удару ракетою Іскандер по місту Первомайський армія РФ завдала 4 липня 2023 року. Під час обстрілу постраждали 43 людини, 12 з яких – діти.

28 липня 2023 року Росія, попередньо, двома ракетами Іскандер атакувала багатоповерхівку у Дніпрі. Окрім житлового будинку пошкоджено і будівлю Служби безпеки України. Також внаслідок удару є постраждалі.

5 жовтня 2023 року близько російські війська вдарили по магазину-кафе у селі Гроза Харківської області ракетою Іскандер. Внаслідок атаки загинула 51 людина.

Уранці 6 жовтня 2023 року російські війська завдали двох ударів по Харкову. Внаслідок удару загинув 10-річний хлопчик. Також відомо про 25 поранених.

Після атаки РФ на Київ 2 січня, коли постраждала багатоповерхівка, були знайдені уламки, що є аналогом російського Іскандер-М, яка має бойову частину в 500 кг та летить до 450 км.

07 лютого 2024 року здійснювались пуски 3 ракет з ОТРК Іскандер-М у напрямку Харківщини.

15 лютого 2024 року здійснювались пуски 6 ракет Іскандер-М та KN-23 у напрямку північних та східних областей (1 було збито).

17 лютого 2024 року здійснювався пуск 1 ракети з ОТРК Іскандер-М у напрямку Запоріжжя.

14 лютого 2024 року та 18 лютого 2024 року здійснювався пуск ракети з ОТРК Іскандер-М у напрямку Донеччини.

16 лютого 2024 року здійснювались пуски 3 ракет Іскандер-М / KN-23 у напрямку Полтавщини та Кіровоградщини.

19 лютого 2024 року здійснювався пуск 1 ракети з ОТРК Іскандер-М /KN-23 у напрямку Кіровоградщини.

17 квітня 2024 року зранку росіяни завдали ракетного удару по Чернігову. За словами очільника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, ворог вдарив по місту трьома ракетами Іскандер.

25 квітня 2024 року російські війська атакували ракетою Іскандер-М з осколково-бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі, залізничний вокзал у Балаклеї Харківської області.

29 квітня 2024 російські війська вдарили по Одесі балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Унаслідок атаки загинули п’ятеро людей, понад 30 дістали поранення.

