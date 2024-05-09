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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Внаслідок атак РФ дві ГЕС виведено з експлуатації – Укргідроенерго

В Укргідроенерго повідомили про виведення з експлуатації двох ГЕС

Вчора, 8 травня, під час обстрілів критичної інфраструктури значних пошкоджень зазнали і обʼєкти гідроенергетики. Дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

Про це повідомляє Укргідроенерго.

Наслідки атак РФ для української гідрогенерації

– На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних коштів, – йдеться у повідомленні.

Компанія також відзначила необхідність підтримки, допомоги та рішучих дій з боку міжнародної спільноти.

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Обстріл України 8 травня

У середу, 8 травня, РФ завдала удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, Сили протиповітряної оборони знищили 59 цілей – 39 із 55 ракет та 20 із 21 БпЛА.

Під час атаки РФ націлилась на об’єкти генерації та передання електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях, пошкоджено лінії електромережі в Київській області.

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Фото: Укргідроенерго

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Укргідроенерго
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