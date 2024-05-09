В результате атак РФ две ГЭС выведены из эксплуатации — Укргидроэнерго
Вчера, 8 мая, во время обстрелов критической инфраструктуры значительные повреждения получили и объекты гидроэнергетики. Две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.
Об этом сообщает Укргидроэнерго.
Последствия атак РФ для украинской гидрогенерации
— На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств, — говорится в сообщении.
Компания также отметила необходимость поддержки, помощи и решительных действий со стороны международного сообщества.
Обстрел Украины 8 мая
В среду, 8 мая, РФ нанесла удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками Shahed-136/131.
В целом враг применил 76 средств воздушного нападения, Силы противовоздушной обороны уничтожили 59 целей — 39 из 55 ракет и 20 из 21 БПЛА.
Во время атаки РФ нацелилась на объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях, повреждены линии электросети в Киевской области.
Фото: Укргидроэнерго