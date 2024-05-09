Вчера, 8 мая, во время обстрелов критической инфраструктуры значительные повреждения получили и объекты гидроэнергетики. Две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.

Об этом сообщает Укргидроэнерго.

Последствия атак РФ для украинской гидрогенерации

— На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств, — говорится в сообщении.

Компания также отметила необходимость поддержки, помощи и решительных действий со стороны международного сообщества.

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Обстрел Украины 8 мая

В среду, 8 мая, РФ нанесла удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками Shahed-136/131.

В целом враг применил 76 средств воздушного нападения, Силы противовоздушной обороны уничтожили 59 целей — 39 из 55 ракет и 20 из 21 БПЛА.

Во время атаки РФ нацелилась на объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях, повреждены линии электросети в Киевской области.

Фото: Укргидроэнерго

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