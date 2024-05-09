Держави, які зберігають нейтралітет до Росії, перебувають у небезпеці – Зеленський
Держави, які продовжують зберігати нейтралітет щодо російської агресії в Україні, так само, як і Україна, перебувають у небезпеці.
Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з главою Європарламенту Робертою Мецолою в Києві.
– Що стосується нейтральності країн, який мій меседж: необхідно поважати Конституцію будь-якої країни, який би статус у неї не був. Хтось є членом НАТО, у когось нейтральний статус… Але не забуваймо, що ця нейтральність стосується винятково обороноздатності країни, певного обміну якимись військовими технологіями тощо, – сказав він.
Український президент зазначив, що нейтральність точно не стосується справедливого миру і 10 пунктів української Формули миру, які буде представлено на Саміті миру.
– Нейтральності в тому, що хтось окупант, а хтось — жертва, не може бути. Країни з нейтральною позицією також перебувають у небезпеці. Зазвичай нейтральні країни не володіють потужною армією, яка змогла б допомогти їх захистити, якщо на них йтиме такий агресор, як Росія. Тому, думаю, що вони всі зацікавлені, щоб агресор був зупинений, щоб працювали закони, статут ООН і головне правило: яким би ти був чи не був – будеш покараний, якщо ти — агресор, – додав президент України.
Нагадаємо, у День Європи, 9 травня, президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула з візитом до Києва.
На столичному залізничному вокзалі її зустрів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Спікер парламенту назвав візит президентки Європарламенту саме у День Європи дуже знаковим.