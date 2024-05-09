9 травня президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Укази про звільнення попереднього командувача ССО та призначення його наступника оприлюднені на сайті Офісу президента.

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Указом №313/2024 президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука.

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Наступним указом глава держави призначив командувачем ССО ЗСУ Олександра Трепака.

Зміни в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ

Нагадаємо, що попередні зміни в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ були пів року тому.

Зокрема, Сергій Лупанчук став новим командувачем ССО ЗСУ 3 листопада 2023 року.

На цій посаді він замінив генерал-майора Віктора Хоренка.

До слова, Віктор Хоренко був командувачем ССО довше, ніж його наступник – на цій посаді генерал-майор працював з 25 липня 2022 року.

Віктор Хоренко замінив на посаді Григорія Галагана.

Останній командував Силами спецоперацій на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні 2022 року президент Володимир Зеленський перевів Григорія Галагана до СБУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 806-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Офіс президента

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