Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ
Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став Віктор Хоренко.
Про це йдеться в указі президента України №531/2022, оприлюдненому на сайті глави держави 25 липня.
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Згідно з указом президента №530/2022, Володимир Зеленський звільнив з посади командувача ССО ЗСУ Григорія Галагана.
Крім того, звільнено Руслана Демченка з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.