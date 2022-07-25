Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Липень, 25 в 18:59

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став Віктор Хоренко.

Про це йдеться в указі президента України №531/2022, оприлюдненому на сайті глави держави 25 липня.

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Згідно з указом президента №530/2022, Володимир Зеленський звільнив з посади командувача ССО ЗСУ Григорія Галагана.

Крім того, звільнено Руслана Демченка з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.