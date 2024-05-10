Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану
Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют
Біографія
Олександр Кубраков: біографія колишнього віцепрем’єра-міністра інфраструктури
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Обстріл 8 травня: пошкоджені три ТЕС та десятки будинків, серед поранених – діти
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Підвищення тарифів на світло і відключення взимку: що кажуть в Міненерго

електроенергія
Фото: Pixabay

Через значні руйнування енергетичної інфраструктури України внаслідок російських атак не виключено, що тарифи на світло можуть зрости.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону Єдині новини.

Чи збільшиться вартість електроенергії

– Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, зокрема й допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними і яка буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств і навіть обговорюємо можливість підвищення тарифу, – сказала вона.

За словами Гринчук, рішення ще не ухвалено. Водночас, можливо, уряду доведеться вдатися до цього кроку, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

Зараз дивляться

Чи будуть відключення світла взимку

З тими пошкодженнями енергосистеми, які зараз є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону, зазначила заступниця міністра енергетики.

– Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом’якшать ці наслідки взимку, – додала Гринчук.

Раніше у КМДА повідомили, що в столиці буде зменшено яскравість ліхтарів вуличного освітлення через дефіцит в енергосистемі. Попередньо, це допоможе заощадити щонайменше 20% електроенергії.

Читайте також
Окупанти за місяць значно збільшили темпи атак на сході: в ISW пояснили мету
В ISW пояснили збільшення темпів російських атак на сході

Відключення електроенергії, електроенергія, Комунальні тарифи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кабмін виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми – Шмигаль
Денис Шмигаль
Бельгія виділяє €9 млн на відновлення енергоструктури України
Бельгія виділяє €9 млн Україні на відновлення пошкодженої енергоструктури
Готуємось до відключень: скільки цього року коштує генератор, Ecoflow, ДБЖ та повербанк
Скільки цього року коштує купити генератор, Ecoflow, ДБЖ та повербанк: ціни
Скільки ГЕС в Україні та де вони розташовані — перелік гідроелектростанцій
скільки ГЕС в Україні
Для промисловості 9 травня застосують графіки відключення світла – Укренерго
електроенергія

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь