Підвищення тарифів на світло і відключення взимку: що кажуть в Міненерго

Через значні руйнування енергетичної інфраструктури України внаслідок російських атак не виключено, що тарифи на світло можуть зрости.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону Єдині новини.

Чи збільшиться вартість електроенергії

– Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, зокрема й допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними і яка буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств і навіть обговорюємо можливість підвищення тарифу, – сказала вона.

За словами Гринчук, рішення ще не ухвалено. Водночас, можливо, уряду доведеться вдатися до цього кроку, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

Зараз дивляться

Чи будуть відключення світла взимку

З тими пошкодженнями енергосистеми, які зараз є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону, зазначила заступниця міністра енергетики.

– Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом’якшать ці наслідки взимку, – додала Гринчук.

Раніше у КМДА повідомили, що в столиці буде зменшено яскравість ліхтарів вуличного освітлення через дефіцит в енергосистемі. Попередньо, це допоможе заощадити щонайменше 20% електроенергії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.