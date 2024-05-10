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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ракети для Patriot, Bradley та Javelin: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Допомога США Україні: Білий дім повідомив про пакет на $400 млн

США виділяють черговий пакет військової допомоги на $400 млн Україні.

Відповідний указ підписав президент США Джо Байден, повідомляє Білий дім.

Що увійде у пакет допомоги США Україні

Згодом у Міністерстві оборони Сполучених Штатів оприлюднили повний перелік озброєнь, переданих Україні:

Зараз дивляться
  • додаткові боєприпаси для Patriot, NASAMS.
  • ракети для Stinger;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
  • додаткові системи HIMARS та боєприпаси;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • БМП Bradley; бронетранспортери M113; машини з протимінним захистом MRAP;
  • причепи для перевезення важкого обладнання;
  • ракети TOW;
  • системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, гранати;
  • обладнання для розмінування;
  • берегові та річкові патрульні катери;
  • засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту; запасні частини, навчальні боєприпаси.

Нагадаємо, що близько 05:00 10 травня армія РФ спробувала прорвати лінію оборони на півночі Харківщини. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

До речі, раніше повідомлялось, що США передадуть Україні передові ударні дрони з вогнепальною зброєю на борту виробництва Feloni Aero.

військова допомога, США
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