Провокації чи наступ на Харків: усе про спробу прориву кордону та бої в регіоні

10 травня російські війська посилили обстріли на півночі Харківської області та спробували прорвати лінію оборони.

Що це – чергові провокації окупантів чи повторний наступ на Харків – читайте в матеріалі.

Чи буде наступ на Харків

Чи буде наступ на Харків: ситуація на 10 травня

Упродовж доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаударів керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Зараз дивляться

Крім того, уночі армія РФ за підтримки артилерії посилила вогневий тиск на передній край Сил оборони.

Тривали обстріли також із реактивних систем залпового вогню.

Орієнтовно о п’ятій ранку російські військові під прикриттям бронетехніки спробували прорвати лінію оборони.

Атаку було відбито, бої різної інтенсивності тривають.

Поки прикордонні громади Харківської області перебувають під посиленими ворожими обстрілами:

у Бугаївці Вовчанської громади – пошкоджено приватний будинок;

у Вовчанську – поранено п’ятьох та вбито одну людину;

у Черкаських Тишках – вбито одного чоловіка.

Харків на карті DeepState

Чи буде наступ на Харків: що кажуть у Міноборони

Для посилення оборони на цю ділянку фронту спрямовано резервні підрозділи.

– Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога, – наголошують у Міноборони України.

Північ Харківської області на карті DeepState

Чи буде наступ на Харків: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою в Києві 10 травня заявив, що Росія розпочала нову хвилю наступу на Харківському напрямку, однак Сили оборони вогнем артилерії окупантів зупинили.

За словами глави держави, армія РФ ще може підтягувати сили на Харківському напрямку.

Однак українське військове командування знало про це й розраховувало свої сили для того, щоб зустріти ворога вогнем, зазначає Володимир Зеленський.

Чи буде наступ на Харків: заява ОСУВ Хортиця

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин, коментуючи поточну ситуацію у регіоні, заявив, що наступу на півночі Харківщини немає.

– Українські військові контролюють ситуацію, – запевнив Нараз Волошин.

Чи буде наступ на Харків: що кажуть у ДПСУ

За словами речника Донецького прикордонного загону Ігоря Лизогуба (підрозділи цього загону ведуть бої і в районі Вовчанська, – Ред.), ранкова спроба прориву на Харківщині була одна, ворожі сили ліквідовано.

Наразі армія РФ посилила вогневий вплив, застосовує увесь спектр артилерії та точкові авіаудари.

Чи буде наступ на Харків: що кажуть в ОВА

В ОВА також запевняють: Збройні сили України впевнено тримають позиції, не втрачено жодного метра.

– Угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади перебувають на місцях та виконують свої обов’язки, – зазначає очільник ОВА Олег Синєгубов.

В обласній військовій адміністрації закликають людей, які проживають у прикордонних населених пунктах, зокрема на Вовчанському та Липецькому напрямках, перебувати в укриттях, а також нагадують їм про роботу гарячої лінії з питань евакуації.

За номером телефону 0-800-33-92-91, каже Олег Синєгубов, цивільних можуть проконсультувати та забезпечити супровід на всіх етапах.

Чи буде наступ на Харків: що кажуть у Вовчанській МВА

Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі зауважує, що через посилення обстрілів наразі триває евакуація населення з Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківської області.

Більшість жителів виїжджають власним транспортом.

Тих, у кого немає автівок, організовано вивозять завдяки взаємодії гуманітарного центру, поліції та волонтерів.

Чи буде наступ на Харків: що кажуть у Центрі стратегічних комунікацій

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки певні, що росіяни навмисно роблять панічні вкиди щодо наступу на Харків.

Чи буде наступ на Харків: що кажуть у ЦПД РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко говорить, що вкиди щодо наступу на Харків є прогнозованими і їх очікується чимало.

– Раніше вже говорили про те, що у ворога є ресурси до загострення на прикордонні. Але важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків – цього немає, – зазначає Андрій Коваленко.

Чи буде наступ на Харків: пояснення експерта

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко ще два місяці тому пояснював, чому росіяни неспроможні до нового наступу на Харків.

За його словами, тільки для наступу на Авдіївку Донецької області, неповна площа якої орієнтовно 29 кв. км, окупантам довелось залучити до 80 тис. військових, майже пів тисячі танків, близько трьох сотень одиниць реактивних систем залпового вогню, понад 1,3 тис. бойових броньованих машин та ще майже стільки ж одиниць ствольної артилерії.

Тож хоча б заради спроби оточити Харків армії РФ потрібно буде залучити до 500 тис. військових.

Такого ресурсу, наголошує Олександр Коваленко, у росіян наразі немає.

Натомість військовий експерт переконаний, що армія РФ продовжить завдавати ударів по Харкову, а особливо по прикордонній зоні, та влаштовуватиме там диверсії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 807-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Міноборони, Олег Синєгубов, Вовчанська МВА, Олександр Коваленко, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Андрій Коваленко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.