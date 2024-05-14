Лист ПЦУ до Варфоломія щодо Кирила Гундяєва: мета, можлива реакція та наслідки

Православна церква України написала листа до вселенського патріарха Варфоломія з проханням звернутися до Кирила Гундяєва з вимогою публічно відректися від ідеології “русского міра”, засудити і відкликати наказ так званого собору, в якому містяться елементи лжевчення.

Який вплив це матиме на настрої УПЦ МП, на яку реакцію Варфоломія очікувати та про інші наслідки Факти ICTV поговорили з релігієзнавцем, доктором історичних наук Андрієм Смирновим.

Лист ПЦУ до Варфоломія

11 травня Православна церква України звернулась до вселенського патріарха Варфоломія та Священного синоду Константинопольського патріархату з офіційним листом, в якому закликала повпливати на патріарха московського Кирила, що активно пропагує ідеологію “русского міра”.

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У документі йдеться, що богословські академії помісної церкви провели аналіз цього лжевчення, особливо після ухвалення в березні 2024 року “наказу” XXV так званого Всесвітнього російського народного собору з назвою Настоящее и будущее русского мира.

– Науковці та богослови констатують, що нинішня версія ідеології “русского міра” вже перейшла навіть межі етнофілетичної єресі та стрімко віддаляється від християнського віровчення. За своїм змістом ця система тяжіє до дуалістичних релігій – зороастризму, маніхейства чи навколохристиянських гностичних рухів, де провідну роль відіграє те саме “єдине зле начало” в його вічній боротьбі з добром, – кажуть богослови.

Тож ПЦУ попросила Константинополь вплинути на патріарха Кирила, щоб він публічно відмовився від ідеології “русского міра”, засудити і відкликати наказ так званого собору, в якому є елементи цього лжевчення.

Повний текст листа дивіться за посиланням.

Ідеологія “русского міра”

Лжевчення передбачає, що Україна не може бути самостійною державою, українців та білорусів не існує як окремих народів, а Росія є “духовною цивілізацією”, що веде боротьбу зі “світовим злом Заходу”.

Тож “русскій мір” несе загрозу не лише всьому християнському світу, але й людству загалом.

Мета листа

Релігієзнавець, доктор історичних наук Андрій Смирнов вважає, що лист до Варфоломія здатен привернути увагу церковної світової спільноти до злочинної діяльності московського патріарха Кирила.

– Лист архиєрейського Собору ПЦУ перекладений грецькою та англійською мовами. Він вже привернув увагу і міжнародних організацій, й експертів, і богословів. Зараз дуже активно обговорюється злочинна сутність неоімперської доктрини “русского міра”, що потребує богословської оцінки. Якщо це єретичне вчення, то воно має бути засуджено вселенським православ’ям, – наголосив він.

За його словами, ПЦУ цим листом задекларувала певну позицію – рішення про засудження ідеології “русского міра” і свою реакцію на відповідний наказ так званого Всесвітнього російського народного собору, який фактично виправдовує геноцид українського народу.

Якою може бути реакція Варфоломія

Як каже релігієзнавець, наразі, на жаль, вселенський патріарх Варфоломій дуже обмежений у своєму інструментарії впливу на Російську православну церкву і персонально на московського патріарха Кирила.

– Попри те, що вселенський патріарх має особливий статус у вселенському православ’ї, його першість не визнає російська церква. І будь-які спроби Варфоломія скликати чи-то Всеправославний собор, чи-то Собор предстоятелів помісних церков будуть блокуватися московським патріархатом. Тому, на жаль, у Православної церкви немає дієвих механізмів покарання конкретного предстоятеля, зокрема патріарха Кирила, – зауважив Андрій Смирнов.

Він зауважив, що є церкви, які підтримують вселенського патріарха та Православну церкву України, а є дуже проросійські. Тож, за словами Андрія Смирнова, наразі немає всеправославного консенсусу, що робити з російською церквою, до того ж і дотепер немає повного визнання ПЦУ і Томосу, який видав вселенський патріарх.

– Вселенське православ’я переживає кризу. Якщо ПЦУ ще наважується офіційно засудити РПЦ, Кирила та “русскій мір”, то інші церкви цього не роблять. А все через те, що офіційного документа, який би це робив, не має жодна церква, окрім, власне, ПЦУ. І це попри особисту позицію вселенського патріарха, який засуджує війну, – зазначив релігійний експерт.

Ба більше, як наголошує Андрій Смирнов, не тільки предстоятелі помісних церков продовжують поминати московського патріарха в диптиху, але й священнослужителі УПЦ МП за богослужінням. Хоча митрополит Епіфаній припинив це робити одразу після початку повномасштабної війни, а Собору УПЦ МП у Феофанії дозволив підносити під час богослужінь лише ім’я митрополита Онуфрія.

Лист та його наслідки

Можливо, на думку релігієзнавця, подібний лист та заклики щодо засудження ідеології “русского міра” спонукатимуть священників УПЦ МП хоча б припинити поминати московського патріарха під час літургії, бо він – воєнний злочинець.

Також цей лист може дати поштовх помісним православним церквам у світі почати досліджувати лжевчення московського патріарха.

– Оскільки поки що це позиція однієї церкви, яка офіційно засудила “русскій мір”, що суперечить православному християнському вченню і має виразний єретичний характер. Але інші церкви ще ніяк не відреагували на наказ так званого Всесвітнього російського народного собору і взагалі на заяви московського патріарха, який благословляє війну і називає її священною, – говорить Андрій Смирнов.

На думку релігієзнавця, найближчим часом має бути проведена міжнародна конференція, яка також дасть свою оцінку ідеології “русского міра”.

– Треба розглядати це питання у ширшому контексті – покарання Росії, керівництва РФ, Володимира Путіна, патріарха Кирила за всі воєнні злочини, які вони чинять, – наголосив він.

Андрій Смирнов вважає, щоб зрушити процес із мертвої точки та засудити злочинні дії Московського патріархату, має відбутися Міжнародний трибунал над керівництвом РФ, зокрема й над Кирилом Гундяєвим, які чинять злочини проти людяності.

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