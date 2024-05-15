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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Матиме три компоненти: Блінкен анонсував $2 млрд на зброю для України

Допомога від США: Блінкен анонсував $2 млрд на фонд для ОПК України

США виділять Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського ОПК та фінансування закупівлі військової техніки.

Про це на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

– Сьогодні хочу оголосити, що ми надамо також додаткові $2 млрд закордонного військового фінансування для України. Вони будуть вкладені у перший такого роду фонд – Defense Enterprise Fund – у якого буде три компоненти, – оголосив Ентоні Блінкен.

Україна отримає $2 млрд від США

Першим напрямом буде допомога з придбанням того, чого потребує Україна, другим – інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася й наша держава могла виробляти більше зброї “і для себе, і для інших”, третім – фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном окреслив військові потреби України, зазначивши, що потрібно якнайшвидше доставити допомогу, зокрема системи ППО Patriot.

Фото: Оператор Фактів ICTV Максиміліан Ільченко

військова допомога, Військова техніка, Ентоні Блінкен, США
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