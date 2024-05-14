Якнайшвидше доставити військову допомогу, зокрема Patriot: Зеленський окреслив Блінкену потреби України

Україні потрібна якнайшвидша доставка раніше узгодженої Конгресом США допомоги, особливо систем ППО Patriot.

Про це під час зустрічі у Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив президент України Володимир Зеленський.

– Те, що, як мені здається, є важливим для обох сторін: це насамперед рішення щодо пакета військової допомоги – потрібно доставити цю військову допомогу якнайшвидше. Йдеться про ППО насамперед. Це найбільша проблема для нас. Нам справді потрібно вже сьогодні два Patriot для Харкова, Харківської області, тому що люди постійно страждають від обстрілів, від російських ракет, – сказав він.

Саміт миру у Швейцарії

За словами Зеленського, для України є важливою участь у майбутньому Саміті миру США і самого президента Джозефа Байдена.

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– Саміт миру для нас є надзвичайно важливим. Нам потрібно, щоб участь брали не тільки США, а й, власне, президент Байден. Ваша допомога нам також потрібна в тому, щоб залучити якомога більше країн до цієї ініціативи, – сказав глава держави.

Президент України подякував держсекретарю США за візит:

– Дякую за сигнал підтримки, а також за надзвичайно важливий пакет військової допомоги для наших захисників. Ми вдячні за двопартійну підтримку і підтримку американського народу.

Нагадаємо, що наприкінці квітня президент США Джозеф Байден підписав узгоджений Конгресом пакет військової підтримки в розмірі близько $61 млрд допомоги Україні та іншим союзникам США.

Пізніше, 10 травня, США оголосили про новий пакет військової підтримки Україні на суму в $400 млн.

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