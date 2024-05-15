15 травня Силам оборони вдалося відбити чотири спроби прориву російських окупантів на Харківському напрямку.

Йдеться про напрями Пильна-Липці, Лук’янці – Слобожанське, Пильна-Слобожанське, Муром – Стариця.

Згідно з оперативним зведенням Генштабу ЗСУ, наші захисники продовжують контролювати ситуацію у Вовчанську.

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Водночас окупанти за цю добу на Харківщині зазнали значних втрат.

— Втрати РФ за сьогодні склали 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння та військової техніки. Загалом на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів убитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєнь та військової техніки, – зазначено у зведенні.

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Наступ РФ на Харківщину

10 травня російські війська активізували бойові дії у Харківській області, намагаючись прорвати лінію оборони.

Ворог застосовував артилерію та важку техніку, досяг часткового успіху, але Силам оборони вдалося зупинити окупантів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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