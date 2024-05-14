Сили оборони на Харківщині відійшли на більш вигідні позиції в районі Лук’янців та Вовчанська – Генштаб

Українські війська перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська та Лук’янців Харківської області.

Про це повідомили пізно ввечері 14 травня у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Ситуація на Харківщині

Військові наголосили, що ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України.

Зараз дивляться

У Генштабі додали, що за сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках.

– На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на окремих ділянках, а саме в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, “для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції“.

– Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовці. Силами оборони України було знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.

За добу, по всій лінії фронту, українські війська брали участь у 145 бойових зіткненнях з окупантами. Противник завдав 3 ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2,4 тис. обстрілів позицій військ України. За добу ворог також скинув на територію України майже 70 керованих авіабомб.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.