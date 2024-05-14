Буданов назвав головну мету наступу на Харків

Операція з наступу на Харків є передовсім інформаційною, щоб посіяти хаос та паніку всередині України.

На цьому під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголосив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Буданов – про мету операції РФ щодо наступу на Харків

Кирило Буданов наголошує: бої в регіоні триватимуть, однак ситуація станом на зараз не є катастрофічною.

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– Не треба панікувати, оскільки головна мета цієї операції – інформаційна, щоб створити хаос та паніку, підкріплюючи це діями, як-то кажуть, на землі, – зауважує керівник ГУР.

Активізацією зусиль на Харківському напрямку російські окупанти прагнуть змусити угруповання Сил оборони відходити на східних напрямках, щоб склалося враження, що окупанти починають їх оточувати та відрізати.

Однак, наголошує Кирило Буданов, це не так.

– Ще одне завдання окупантів – дестабілізувати ситуацію всередині України. Але прошу: заспокойтеся, нічого страшного не відбувається! – запевняє очільник ГУР.

Наразі, зауважує керівник ГУР, армія РФ має досить обмежені ресурси на Харківському напрямку, хоча росіяни ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили.

– Скажімо так, усі сили, які були в росіян у прикордонні, вже залучені. Далі їм потрібно буде вводити резерви. Я думаю, що найближчими днями РФ використає їх, – прогнозує Кирило Буданов.

Водночас очільник Головного управління розвідки вважає несерйозними розмови експертів про буцімто плани РФ створити в Харківській області “буферну зону”.

– А де росіяни роблять ці “буферні зони”? На двох окремих напрямках? А між ними, як із “буферною зоною” бути? А вправо, вліво від “буферної зони”? – ставить риторичні питання Кирило Буданов.

Нагадаємо, що 10 травня почалась нова хвиля наступу на Харків.

Того дня окупанти посилили обстріли на півночі області та почали спроби прориву лінії оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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