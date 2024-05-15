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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Як оновити дані в ТЦК онлайн і офлайн: що необхідно та куди звертатися

Військові СБУ
Фото: УНІАН

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов’язані чоловіки мають з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та оновити особисті дані.

Як оновити дані в ТЦК офлайн та онлайн через електронний кабінет призовника – читайте на Фактах ICTV

Як оновити дані в ТЦК онлайн і офлайн

Після набуття чинності закону про посилення мобілізації (з 18 травня), чоловіки протягом 60 днів мають оновити свої персональні дані. Це можна зробити в ТЦК, в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Зараз дивляться

Це мають зробити всі військовозобов’язані особи, навіть ті, хто має відстрочку від мобілізації.

Як оновити дані в ТЦК офлайн

Для оновлення даних у ТЦК або ЦНАП військовозобов’язані чоловіки повинні мати при собі такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення;
  • медичні документи;
  • довідку про освіту;
  • водійське посвідчення необхідне тільки у разі служби водієм.

Якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, то при собі необхідно мати документи, які підтверджують цей факт. Це можуть бути документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю.

Також необхідно підготувати медичні документи. Військово-лікарська комісія має доступ до системи Helsi, тож лікарі мають дані про стан здоров’я військовозобов’язаних осіб. Але якщо у людини є довідки, які не занесені до бази, то необхідно взяти їх з собою. При наявності інвалідності потрібно мати довідку МСЕК.

Як оновити дані в ТЦК онлайн

Електронний кабінет призовника має запрацювати 18 травня. Після цього, за наявності особистого кабінету, можна буде оновити особисті дані військовозобов’язаного.

Під час оновлення треба звернути увагу на:

  1. адресу проживання;
  2. номери дійсних засобів зв’язку;
  3. адресу електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані, що значаться в кабінеті.
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військові, ТЦК, українські військові
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