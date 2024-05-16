У Вовчанську окупанти беруть у полон цивільних, відомо про перші розстріли – МВС

Окупаційні війська РФ беруть у полон цивільних на півночі Вовчанська на Харківщині, де нині тривають активні бойові дії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в четвер, 16 квітня. Чиновник також повідомив про перші розстріли.

Армія РФ розстрілює цивільних у Вовчанську

За словами Клименка, до сьогодні поліцейським ще вдавалося евакуйовувати звідти місцевих, утім зараз російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяють цивільним виїжджати – натомість викрадають їх та утримують у підвалах.

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— Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили, – написав очільник МВС у Telegram.

Міністр додав, що слідчі Нацполіції України у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Крім того, Клименко зазначив, що, попри інтенсивні бойові зіткнення, евакуаційні групи поліції продовжують працювати у Вовчанську та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.

Нагадаємо, зранку 10 травня російські терористи намагалися прорвати оборону України під Вовчанськом Харківської області. У Міноборони зазначили, що українські захисники відбили атаки ворога.

15 квітня Генштаб ЗСУ зазначив, що наші захисники продовжують контролювати ситуацію у Вовчанську.

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