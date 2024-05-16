Укр Рус
Укр Рус
Популярні
На Рівненщині запровадили графік відключень світла 16 травня
Текст закону про мобілізацію: що зміниться з 18 травня
Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют
По Києву та інших містах запроваджують аварійні відключення світла: що відбувається
Андрій Бєлоусов – новий міністр оборони РФ: хто він такий
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Вовчанську окупанти беруть у полон цивільних, відомо про перші розстріли – МВС

евакуація з Вовчанська
Фото: Getty Images

Окупаційні війська РФ беруть у полон цивільних на півночі Вовчанська на Харківщині, де нині тривають активні бойові дії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в четвер, 16 квітня. Чиновник також повідомив про перші розстріли.

Армія РФ розстрілює цивільних у Вовчанську

За словами Клименка, до сьогодні поліцейським ще вдавалося евакуйовувати звідти місцевих, утім зараз російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяють цивільним виїжджати – натомість викрадають їх та утримують у підвалах.

Зараз дивляться

— Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили, – написав очільник МВС у Telegram.

Міністр додав, що слідчі Нацполіції України у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Крім того, Клименко зазначив, що, попри інтенсивні бойові зіткнення, евакуаційні групи поліції продовжують працювати у Вовчанську та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.

Нагадаємо, зранку 10 травня російські терористи намагалися прорвати оборону України під Вовчанськом Харківської області. У Міноборони зазначили, що українські захисники відбили атаки ворога.

15 квітня Генштаб ЗСУ зазначив, що наші захисники продовжують контролювати ситуацію у Вовчанську.

Читайте також
На фронті тривають інтенсивні бої, у районі Вовчанська ЗСУ контратакували – Генштаб
військовий ЗСУ

Ігор Клименко, Армія Росії, Війна в Україні, Вовчанськ, Російська агресія, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Текст закону про мобілізацію: що зміниться з 18 травня
війна військовий зсу
Графік відключення світла у місті Кременчук на 16 травня 2024 року
Графік відключення світла у місті Кременчук
На фронті тривають інтенсивні бої, у районі Вовчанська ЗСУ контратакували – Генштаб
військовий ЗСУ
Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків у 2024 році – відповідь адвоката
Багатодітна родина
Уточнення даних у ТЦК з 18 травня: хто має це зробити і терміни
Хто має оновити дані в ТЦК – 18 травня 2024 року: терміни

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь