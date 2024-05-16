На фронті тривають інтенсивні бої, у районі Вовчанська ЗСУ контратакували – Генштаб
Майже по всій лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії. Найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках.
Про це повідомив пресцентр Генштабу ЗСУ в четвер, 16 травня.
Яка ситуація на Харківщині
З початку доби на Харківському напрямку противник атакував в бік населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі.
Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. У Генштабі повідомили, що українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.
Зазначається також, що підрозділи Сил оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території нашої держави.
На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового. На Лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового.
Протягом цієї доби загалом відбулося 58 бойових зіткнень.