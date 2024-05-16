На фронті тривають інтенсивні бої, у районі Вовчанська ЗСУ контратакували – Генштаб

Майже по всій лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії. Найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках.

Про це повідомив пресцентр Генштабу ЗСУ в четвер, 16 травня.

Яка ситуація на Харківщині

З початку доби на Харківському напрямку противник атакував в бік населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі.

Зараз дивляться

Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. У Генштабі повідомили, що українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.

Зазначається також, що підрозділи Сил оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території нашої держави.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового. На Лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового.

Протягом цієї доби загалом відбулося 58 бойових зіткнень.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.