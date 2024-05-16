Укр Рус
Укр Рус
Популярні
На Рівненщині запровадили графік відключень світла 16 травня
Текст закону про мобілізацію: що зміниться з 18 травня
Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют
По Києву та інших містах запроваджують аварійні відключення світла: що відбувається
Андрій Бєлоусов – новий міністр оборони РФ: хто він такий
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На фронті тривають інтенсивні бої, у районі Вовчанська ЗСУ контратакували – Генштаб

військовий ЗСУ
Фото: Depositphotos

Майже по всій лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії. Найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках.

Про це повідомив пресцентр Генштабу ЗСУ в четвер, 16 травня.

Яка ситуація на Харківщині

З початку доби на Харківському напрямку противник атакував в бік населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі.

Зараз дивляться

Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. У Генштабі повідомили, що українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.

Зазначається також, що підрозділи Сил оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території нашої держави.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового. На Лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового.

Протягом цієї доби загалом відбулося 58 бойових зіткнень.

Читайте також
Втрати ворога на 14 травня: ЗСУ знищили 1,4 тис. окупантів та майже 30 артсистем
армія РФ російські військові

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Текст закону про мобілізацію: що зміниться з 18 травня
війна військовий зсу
У Вовчанську окупанти беруть у полон цивільних, відомо про перші розстріли – МВС
евакуація з Вовчанська
Графік відключення світла у місті Кременчук на 16 травня 2024 року
Графік відключення світла у місті Кременчук
Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків у 2024 році – відповідь адвоката
Багатодітна родина
Уточнення даних у ТЦК з 18 травня: хто має це зробити і терміни
Хто має оновити дані в ТЦК – 18 травня 2024 року: терміни

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь