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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ринкова ціна на електрику – 8 грн/кВт, потрібен компроміс: експерт про підвищення тарифів

Ціни на електроенергію: чого очікувати у найближчому майбутньому
Фото: Pexels

При підвищені тарифу на електроенергію для населення держава має шукати політичний компроміс між ринковими реаліями і балансом економічної доцільності та соціального захисту населення.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

За словами Бойка, на сьогодні ринкова ціна на електроенергію, яку в середньому сплачує дрібний бізнес, — близько 8 грн за 1 кВт. Це еквівалент собівартості, сформований на внутрішньому ринку України.

Зараз дивляться

– Чи може держава собі дозволити встановити аналогічну ціну для населення? На сьогодні, мабуть, ні. Але також потрібно розуміти, що нинішній рівень ціни в 2,64 грн фактично покриває, і в багатьох регіонах не в повному обсязі, лише транспортну складову…

Тому будь-яка цифра, відмінна від 8 грн, це політичний компроміс між тим, що вимагає галузь, і тим, що може дозволити собі держава як розумний баланс між економічною доцільністю та соціальним захистом населення, — зазначає експерт.

Чи вдасться Україні уникнути зростання цін на е/е

Україні не вдасться уникнути підвищення цін на електроенергію, але експерт впевнений, що це не буде ринкова цифра, а буде політичне рішення.

Він додав, що тариф 2,64 грн на сьогодні не дає змоги збалансувати роботу Енергоатому та Укргідроенерго, які й фінансують знижений тариф для населення зі своїх оборотних коштів.

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електроенергія, Комунальні тарифи, Тарифи, Юрій Бойко
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