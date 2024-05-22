Швеція погодила трирічний план допомоги України: на що підуть понад €6 млрд

Уряд Швеції домовився про створення трирічної програми військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад €6 млрд) до 2026 року.

Про це повідомила пресслужба уряду Швеції. Зазначається, що ця сума виділятиметься протягом трьох років рівними частинами по 25 млрд крон (близько €2,15 млрд).

Допомога Швеції для України

Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.

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— Залежно від того, який тип підтримки буде використано, наприклад, чи буде вона спрямована на заміну закупівель, рамкова програма може чинити навантаження на державні фінанси протягом кількох років і навіть після 2026 року, – йдеться в повідомленні.

З 2022 року Швеція вже надала Україні різну допомогу на понад 37 млрд крон (близько €3,2 млрд). Зокрема, Стокгольм виділив Києву вже 15 пакетів військової допомоги.

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