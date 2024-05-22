Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо
Батьку, ми це зробили: заява абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика
Добраніч, Тайсоне! Це було легендарно! Реакція спортсменів на перемогу Усика
Усик після бою потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи
Що потрібно брати з собою на НМТ 2024: повний список
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Швеція погодила трирічний план допомоги України: на що підуть понад €6 млрд

парламент Швеції
Фото: Depositphotos

Уряд Швеції домовився про створення трирічної програми військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад €6 млрд) до 2026 року.

Про це повідомила пресслужба уряду Швеції. Зазначається, що ця сума виділятиметься протягом трьох років рівними частинами по 25 млрд крон (близько €2,15 млрд).

Допомога Швеції для України

Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.

Зараз дивляться

— Залежно від того, який тип підтримки буде використано, наприклад, чи буде вона спрямована на заміну закупівель, рамкова програма може чинити навантаження на державні фінанси протягом кількох років і навіть після 2026 року, – йдеться в повідомленні.

З 2022 року Швеція вже надала Україні різну допомогу на понад 37 млрд крон (близько €3,2 млрд). Зокрема, Стокгольм виділив Києву вже 15 пакетів військової допомоги.

Читайте також
Швеція не виключає відправлення військ до України за певної умови – Міноборони
Швеція не виключає відправлення військ до України за певної умови – Міноборони

військова допомога, Україна, Швеція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Атака міст України, допомога від Швеції та заяви щодо поставок зброї в РФ: головні новини 22 травня
Що сталося в Україні та світі: головні новини за 22 травня 2024 року
Президент Румунії назвав умову передачі Україні ЗРК Patriot
Клаус Йоганніс
Мине рік чи два: Йонсон про вихід країн НАТО на потрібні поставки зброї Україні
Поставки зброї в Україну: скільки часу потрібно країнам НАТО для забезпечення потреб
ЄС схвалив передання Україні доходів від заморожених активів РФ: коли буде перша виплата
Євросоюз
На саміті НАТО у Вашингтоні Україні можуть виділити 7 систем Patriot – Зеленський
Володимир Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь