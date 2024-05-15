Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Швеція не виключає відправку військ до України за певної умови – Міноборони
Швеція може відправити власні війська на територію України, якщо подібна пропозиція прозвучить на рівні держав-членів НАТО.
Західні війська в Україні
Про це заявив міністра оборони Швеції Пола Йонсона, повідомляє видання Breaking Defense.
За його словами, країни, які були присутніми під час саміту в Парижі, не зійшлися в єдиній позиції у питанні відправлення західних військ в Україну.
Зараз дивляться
– Зараз немає конкретної пропозиції. Якщо вона з’явиться, то ми зможемо розглянути, – стверджує швецький міністр оборони.
Першим ідею про відправлення західних військ в Україну публічно озвучив президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, подібну можливість не варто повністю відкидати з обговорення.
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