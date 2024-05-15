Швеція не виключає відправку військ до України за певної умови – Міноборони

Швеція може відправити власні війська на територію України, якщо подібна пропозиція прозвучить на рівні держав-членів НАТО.

Західні війська в Україні

Про це заявив міністра оборони Швеції Пола Йонсона, повідомляє видання Breaking Defense.

За його словами, країни, які були присутніми під час саміту в Парижі, не зійшлися в єдиній позиції у питанні відправлення західних військ в Україну.

Зараз дивляться

– Зараз немає конкретної пропозиції. Якщо вона з’явиться, то ми зможемо розглянути, – стверджує швецький міністр оборони.

Першим ідею про відправлення західних військ в Україну публічно озвучив президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, подібну можливість не варто повністю відкидати з обговорення.

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