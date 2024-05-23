Голова СБУ вперше підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснастили Градами
Голова СБУ Василь Малюк вперше підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснащені системами Град. Це дає можливість ефективно обстрілювати ворога з моря.
Про це він розповів під час саміту UNITED24.
Дрони Sea Baby оснащені системами Град
Вперше СБУ використали дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню Град, у грудні 2023 року.
За словами Малюка, оснащення морських дронів Sea Baby РСЗВ є свідченням постійного вдосконалення спецслужби, спрямованого на впровадження найкращих військово-технологічних рішень для знищення ворога. Він назвав це новою віхою в історії морських битв.
— Використання надводних морських бойових дронів — це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників, — заявив Малюк.
Голова СБУ зауважив, що не розкриватиме усіх деталей, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.
Малюк додав, що Sea Baby – це багатоцільова платформа, яка також може виконувати дистанційне мінування. Таким способом було вражено 4 ворожі кораблі.
Використання РСЗВ на дронах суттєво збільшує перелік потенційних цілей на морі.
Напередодні повідомлялося, що дрони Sea Baby після оснащення реактивними системами залпового вогню Град успішно відпрацювали з моря по позиціях російських окупантів на Кінбурнській косі, що в Миколаївській області.