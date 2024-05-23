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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Голова СБУ вперше підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснастили Градами

Малюк Sea Baby
Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк вперше підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснащені системами Град. Це дає можливість ефективно обстрілювати ворога з моря.

Про це він розповів під час саміту UNITED24.

Дрони Sea Baby оснащені системами Град

Вперше СБУ використали дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню Град, у грудні 2023 року.

Зараз дивляться

За словами Малюка, оснащення морських дронів Sea Baby РСЗВ є свідченням постійного вдосконалення спецслужби, спрямованого на впровадження найкращих військово-технологічних рішень для знищення ворога. Він назвав це новою віхою в історії морських битв.

— Використання надводних морських бойових дронів — це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників, — заявив Малюк.

Голова СБУ зауважив, що не розкриватиме усіх деталей, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

Малюк додав, що Sea Baby – це багатоцільова платформа, яка також може виконувати дистанційне мінування. Таким способом було вражено 4 ворожі кораблі.

Використання РСЗВ на дронах суттєво збільшує перелік потенційних цілей на морі.

Напередодні повідомлялося, що дрони Sea Baby після оснащення реактивними системами залпового вогню Град успішно відпрацювали з моря по позиціях російських окупантів на Кінбурнській косі, що в Миколаївській області.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Василь Малюк, СБУ
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