Оснащені Градами дрони Sea Baby відпрацювали по позиціях РФ на Кінбурнській косі

Дрони Sea Baby вперше після оснащення реактивними системами залпового вогню Град успішно відпрацювали з моря по позиціях російських окупантів на Кінбурнській косі, що в Миколаївській області.

Перша операція дронів Sea Baby після оснащення РСЗВ Град: що відомо

Про першу операцію дронів Sea Baby після оснащення РСЗВ Град 22 травня повідомили в Силах оборони Півдня України та на фандрейзинговій платформі United24.

За їхніми даними, бойова операція представників Служби безпеки України та Військово-морських сил ЗСУ відбулась ще позаминулої ночі.

Зараз дивляться

– Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. Сьогодні ми можемо підтвердити, що Sea Baby оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже має потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно, – зазначає джерело Фактів ICTV.

Кінбурнська коса на карті DeepState

Збір на Sea Baby

Нагадаємо, що збір на Sea Baby, оголошений фандрейзинговою платформою United24, monobank та волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим, українці закрили за півтори доби, зібравши на 35 морських дронів майже 300 млн грн.

Що відомо про дрони Sea Baby

Дрон Sea Baby (у перекладі з англійської – Морський малюк) є унікальним винаходом Служби безпеки України.

Це почасти відображено в його назві (в очільника СБУ прізвище Малюк, – Ред.).

Саме ці безпілотники успішно уразили Кримський міст 17 липня 2023 року, великий десантний корабель Оленегорский горняк 4 серпня 2023 року та танкер SIG 5 серпня 2023 року.

Відомо, що перед оснащенням РСЗВ Град було щонайменше три модифікації дронів Sea Baby.

Спершу було збільшено розмір боєголовки до майже 860 кг.

Потім розробники покращили проходження, завдяки чому дрони змогли прямувати морем навіть серед майже півтораметрових хвиль.

Згодом радіус дії дронів збільшили до понад 600 миль (960 км), тож тепер Sea Baby можуть долати вдвічі більшу відстань, ніж між Одесою та поки що окупованим Севастополем.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сили оборони Півдня України, United24

Фото: United24

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