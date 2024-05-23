Ховається у підземеллях, як Дракула: ГУР відомо місцезнаходження бункерів Путіна
Україні відомо, де розташовані бункери російського диктатора Володимира Путіна.
Про це представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Інформація про бункери Путіна відома і постійно оновлюється. Один із позивних російського диктатора – Бункерний. Він полюбляє це діло… Як граф Дракула, ховається у цих підземеллях, – зазначив він.
Юсов не уточнив, скільки саме підземних схованок має Путін.
Двійники Путіна
За словами представника розвідки, Путін не пускає своїх двійників у бункери.
– Своїх двійників він пускає на інші завдання, туди, де не так безпечно, – зауважив Юсов.
До речі, Юсов також розповів, що РФ готує нову хвилю ІПСО на липень, зокрема буде продовжувати й далі використовувати тему падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.