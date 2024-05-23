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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ховається у підземеллях, як Дракула: ГУР відомо місцезнаходження бункерів Путіна

Путин Путін
Фото: Getty Images

Україні відомо, де розташовані бункери російського диктатора Володимира Путіна.

Про це представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Інформація про бункери Путіна відома і постійно оновлюється. Один із позивних російського диктатора – Бункерний. Він полюбляє це діло… Як граф Дракула, ховається у цих підземеллях, – зазначив він.

Юсов не уточнив, скільки саме підземних схованок має Путін.

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Двійники Путіна

За словами представника розвідки, Путін не пускає своїх двійників у бункери.

– Своїх двійників він пускає на інші завдання, туди, де не так безпечно, – зауважив Юсов.

До речі, Юсов також розповів, що РФ готує нову хвилю ІПСО на липень, зокрема буде продовжувати й далі використовувати тему падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

Андрій Юсов, Війна в Україні, Володимир Путін, двійник
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