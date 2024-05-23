Падіння Іл-76, теракт у ТРЦ Крокус та Майдан-3: РФ готує нову хвилю ІПСО на липень

На липень 2024 року РФ готує нові ІПСО для дискредитації України, зокрема росіяни будуть продовжувати і далі використовувати тему падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, РФ буде робити це для тиску всередині країни та дискредитації України за кордоном.

Зараз дивляться

– Орієнтовно на липень заплановано певні дії з боку так званого Слідчого комітету держави агресора, де фальсифікуються якісь докази. Одразу після цього інциденту росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на тимчасово окупованих територіях, щоб пробувати ліпити якусь доказову базу. Поки що ліпиться погано, інакше вже була б активність з їхнього боку, – сказав Юсов.

Він зауважив, що пропаганда РФ також буде використовувати теракт у ТЦ Крокус у Підмосков’ї, намагаючись втягнути в нього Україну.

– Хоча, це не витримує жодної критики і в цьому немає жодної логіки. У тому числі РФ спробує розхитувати ситуацію всередині, питання пропаганди делегітимізації української влади. Це ті напрямки, за якими ворог буде продовжувати працювати, – заявив представник ГУР.

Коментуючи інформаційну пропагандистську кампанію Майдан-3, Юсов зазначив, що це багатошарова операція, яка продовжується. Але загалом, за його словами, того ефекту, на який противник розраховував, отримати не вдалося.

Падіння літака Іл-76

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Одразу після цього у росЗМІ почали поширювати інформацію, що на борту нібито перебувало 65 полонених.

У ГУР Міноборони України підтвердили, що цього дня мав відбутися обмін полоненими.

1 березня уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що Росія готова передати українській стороні тіла військовополонених. Однак цього так і не сталося.

Росія звинуватила Україну в тому, що нібито збили літак. Україна заперечує звинувачення РФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.