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Україна
Аліна Гончаренко, редакторка стрічки новин

Тарифи на електроенергію з 1 серпня: чи зміняться ціни на світло

Тариф на світло з 1 серпня 2024: скільки коштуватиме
Фото: Depositphotos

Питання оплати комунальних послуг залишається актуальним для українців. Чи зміниться вартість електроенергії з 1 серпня 2024 року порівняно з липнем – читайте у матеріалі Фактів ICTV.  

Тарифи на електроенергію з 1 серпня 

Тарифи на електроенергію, які зросли з 1 червня, діятимуть до квітня 2025 року. Таким чином, з 1 серпня вартість електроенергії не зміниться.

На сьогодні фіксована ціна на електроенергію для споживачів становить 4,32 грн за кВт-годину. 

Зараз дивляться

Згідно з тарифами на електроенергію в Україні з 1 серпня, суми у платіжках будуть наступними: 

  • якщо спожито 250 кіловат-годину – 1 080 гривень; 
  • якщо спожито 500 кіловат-годину – 2 160 гривень; 
  • якщо спожито 1 000 кіловат-годину – 4 320 гривень.

Проте зауважимо, що вночі можна зекономити, якщо встановити двозонний лічильник. За таких обставин тариф на світло з 23:00 до 07:00 становитиме 2,16 грн за кВт-годину. 

Чи планується нове підвищення тарифів на світло

Наприкінці червня міністр енергетики Герман Галущенко спростував чутки про нібито нове підвищення цін на електроенергію до 8 грн за кВт/год. За його словами, наразі в Україні не планується нове підвищення цін на електроенергію.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю розглянути петицію про заборону підвищення цін на електроенергію в умовах війни.

Також Зеленський запропонував налагодити регулярне інформування населення про стан справ у паливно-енергетичному комплексі України та використання коштів на його відновлення.

Зазначимо, що петиція з проханням заборонити підвищення цін на електроенергію в умовах війни була опублікована 3 червня та набрала необхідні 25 тис. голосів для розгляду її президентом.

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Джерело: Міненергетики
електроенергія, Комунальні тарифи, підвищення тарифів, Тарифи
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