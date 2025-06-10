Тарифи на електроенергію у 2025 році: як змінилися платіжки українців

Відповідно до постанови Кабміну №632 від 31.05.2024, ціна на електроенергію для населення України фіксована. Факти ICTV дізнавалися тариф на електроенергію у 2025 році для населення та як він вплине на суми у платіжках.

Який тариф на електроенергію для населення

Передусім тариф залежить від того, який лічильник встановлено у конкретному домогосподарстві. Відповідно до постанови Кабміну, в Україні зафіксована єдина ціна на електроенергію, яка становить 4,32 грн/кВт∙год. Причому немає значення, скільки електроенергії споживає домогосподарство.

Категорії, для яких діє встановлений тариф:

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Населення та колективні побутові споживачі, які не мають приладів електроопалення.

Такий тариф зберігається для населення та побутових споживачів, які мають встановлене електроопалювання, у період з 1 червня до 30 вересня. В інший період для них діє інша ціна.

Для гуртожитків, що мають право на споживання та належать до побутових споживачів.

Для домогосподарств, в яких встановлене електроопалення, з 1 жовтня до 30 квітня ціна електроенергії становить:

4,32 грн/кВт∙год за обсяги електроенергії, які перевищують ліміт у 2 тис. кВт∙год;

за обсяги електроенергії, які перевищують ліміт у 2 тис. кВт∙год; 2,64 грн/кВт∙год за решту спожитої електроенергії (до 2 тис. кВт∙год).

Варто зазначити, що без змін залишаються і зонні коефіцієнти для відповідних приладів обліку. Тобто люди, в яких встановлено двозонні лічильники, також платитимуть менше за електроенергію, якщо споживатимуть її в проміжок часу з 23:00 до 7:00. Тариф у нічний час становить 2,16 грн/кВт∙год.

В уряді зазначили, що підвищення тарифу – це необхідний крок, який дає змогу втримати систему. Наразі триває масштабна реконструкція, яка потребує сил та коштів. Енергетики повинні увесь час проводити ремонтні роботи, а також відновлювати об’єкти після обстрілів з боку ворога. Про це нагадав Герман Галущенко.

Він зазначив, що ринкова ціна на електроенергію зараз становить 7,5 грн/кВт∙год. Але така вартість для населення буде дуже високою. Проте держава більше не могла стримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Він зазначив, що колишня вартість 2,64 грн/кВт∙год покривала лише третину справжньої вартості електроенергії.

Як зміняться платіжки українців у 2025 році

Більшість українців після підвищення тарифів у 2024 році, зіткнулися зі значним збільшенням сум, які потрібно платити за електроенергію. Якщо раніше звичайна сім’я могла платити за електрику 500 грн, то тепер це 800 грн.

Підвищилася вартість обслуговування багатоквартирних будинків. Українці більше платять за електроенергію, яка витрачається на освітлення місць загального користування. Йдеться про освітлення в під’їздах, підвалах, а також електроенергію для живлення ліфтів і насосів. Це спровокувало підвищення цін ще на 50-100 грн, залежно від типу будинків і ліфтів. Станом на червень 2025 року тарифи залишаться незмінними. Тобто сума в платіжках у порівнянні з 2024 роком не зросте.

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