Міносвіти пропонує відстрочку для викладачів позашкільних гуртків

Міністерство освіти і науки запропонувало розширити право відстрочки від призову під час мобілізації на педагогів закладів позашкільної освіти державної і комунальної форми власності.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Відстрочка для викладачів гуртків

Ідеться про педагогів – керівників гуртків за важливими для країни напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним.

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Так, Міносвіти подало пропозицію до проєкту закону України Про внесення змін до статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Документ ухвалили на засіданні уряду та передадуть на розгляд Верховній Раді.

— Позашкільна освіта за зазначеними напрямами відіграє важливу роль у формуванні навичок, важливих для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України. Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції — стратегічне завдання держави, що потребує підтримки професійного кадрового складу у сфері позашкілля, — заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Щоб запобігти можливим зловживанням правом на відстрочку, передбачено, що воно поширюватиметься на педагогів, які станом на 1 січня 2025 року вже працюють і продовжують працювати за основним місцем роботи.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий вкотре заявив, що в Україні не здійснюється мобілізація студентів і викладачів.

Джерело : Міносвіти

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