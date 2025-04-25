Минобразования предлагает отсрочку для преподавателей внешкольных кружков

Министерство образования и науки предложило расширить отсрочку от призыва по мобилизации на педагогов учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной формы собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Отсрочка для преподавателей кружков

Речь идет о педагогах — руководителях кружков по важным для страны направлениям: научно-техническим, исследовательско-экспериментальным, военно-патриотическим, эколого-натуралистическим.

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Так, Минобразования подало предложение к проекту закона Украины О внесении изменений в статью 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации относительно прав педагогических работников и соискателей образования. Документ приняли на заседании правительства и передадут на рассмотрение Верховной Рады.

— Внешкольное образование по указанным направлениям играет важную роль в формировании навыков, важных для развития технологического, научного и экономического потенциала Украины. Привлечение молодежи к STEM-образованию, научной и инженерной деятельности, а также воспитание гражданской позиции — стратегическая задача государства, требующая поддержки профессионального кадрового состава в сфере внешкольного образования, — заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Чтобы предотвратить возможные злоупотребления правом на отсрочку, предусмотрено, что оно будет распространяться на педагогов, которые по состоянию на 1 января 2025 года уже работают и продолжают работать по основному месту работы.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой в очередной раз заявил, что в Украине не осуществляется мобилизация студентов и преподавателей.

Источник : Минобразования

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