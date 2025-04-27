Росіяни різко наростили штурми на Покровському та Торецькому напрямках ‒ Генштаб

Російські війська за добу вдвічі збільшили кількість штурмів на Покровському напрямку, зросли атаки на Торецькому напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Штурми на Покровському та Торецькому напрямках

Так, за добу станом на ранок 26 квітня на Покровському напрямку зафіксували 44 ворожі атаки на позиції наших підрозділів. За даними Генерального штабу, станом на ранок 27 квітня на цьому напрямку зафіксували 68 атак російських загарбників поблизу населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка.

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На Торецькому напрямку станом на ранок 26 квітня ворог штурмував 16 разів, а за минулу добу кількість штурмів зросла до 29.

Водночас на Курському вдвічі зменшилася кількість атак росіян. Так, за добу станом на ранок 26 квітня наші захисники зупинили 30 ворожих штурмів, а станом на 27 квітня на цьому напрямку зафіксували вже 15 атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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